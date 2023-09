Macaya: Contraintuitivamente, Matthei juega capital político en una situación difícil

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, aseguró que Evelyn Matthei "contraintituitivamente" lo que hace es jugar capital político para tratar de ayudar" en lo que rodea al Consejo Constitucional y las votaciones de los últimos días, una situación "que se reconoce que está difícil".

La alcaldesa de Providencia (UDI) declaró en El Mercurio que "si las cosas siguen así, naturalmente no voy a poner mi capital político para la aprobación de esta nueva Constitución que se discute, que en realidad no es una Constitución", como también sostuvo que "se ha ido instalando es que esta es la 'Convención' del rodeo y del no aborto; mientras que en la (anterior) Convención Constitucional se preocuparon de los pueblos originarios y de la diversidad sexual".

Matthei ha liderado las encuestas de opinión en los últimos meses, tomando fuerza la posibilidad de ser la carta presidencial del partido en las elecciones de 2025.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador Macaya afirmó que "creo que Evelyn Matthei lo que hace, quizás contraintituitivamente a lo que se manifiesta expresamente, es jugar capital político para tratar de ayudar en una situación que se reconoce que está difícil. Es en el fondo apagar el ruido innecesario y subir el volumen en el fondo, en las cosas que importan en la Constitución".

"Probablemente lo más cómodo para una candidata presidencial, que además lo único que ha hecho en los últimos meses es subir en las encuestas quizás no teniendo un rol muy activo en esto, e intuitivamente lo que quizás ella podría haber hecho es no involucrarse", añadió.

En esta línea, el timonel UDI criticó que en el proceso constituyente "se le sube el volumen a las diferencias, a la crítica que hace fundamentalmente la izquierda respecto de esta supuesta pasada máquina, pero súper relevante también decir que más del 50 por ciento de las normas de las 400 y tantas votaciones que han habido en el pleno hasta el momento, se han aprobado por unanimidad".

Asimismo, recalcó que este es un proceso "súper distinto al que fracasó, y yo compartiendo muchas de las críticas de temas que no debieran estar incluidos en la Constitución, yo creo que se han hecho cosas que se pueden todavía mejorar en el trabajo de los expertos y las eventuales comisiones mixtas que se fije".

Por lo que expresó que "le sigo teniendo fe a este proceso y por supuesto hay que hacer una labor de comunicación a la ciudadanía respecto de lo que significa esto".

Macaya: Me parece que hay cosas muy positivas, incluso comparándola con la Constitución actual que le ha dado estabilidad a Chile, yo considero que este texto constitucional, con un sistema político adecuado, con institucionalidad de seguridad, es la Constitución que…

"PARA EL SIGLO XXI, ES LA CONSTITUCIÓN QUE NECESITAMOS"

Por otro lado, Macaya resaltó el texto constitucional "globalmente es tan importante, tiene tantas cuestiones que hoy día creo que son importantes de poner de relieve en la ciudadanía, que por supuesto que mira con distancia esto" porque -fustigó- "ve a los políticos peleando, y yo creo que ese es el principal problema que hasta el momento ha tenido el proceso, que es ver los políticos en una discusión".

Aun así, valoró que este texto constitucional "con un sistema político adecuado, con una institucionalidad en materia de seguridad, que asegura principios del orden público y económico para el proceso, que establece un reconocimiento de pueblos originarios pero sin la plurinacionalidad ni el indigenismo exagerado, que establece que Chile es un solo país, me parece que para el siglo XXI es la Constitución que necesitamos, con ajustes por supuesto".

Asimismo, detalló que "no creo que haya que innovar en aborto en tres causales", pero si hay que "reducir los parlamentarios", ya que "es de los temas que más empatizan con la ciudadanía respecto de lo que esperan de este proceso constituyente, porque para que todo quede igual, para que tengamos más parlamentarios, para que el gasto público en materia de políticas siga siendo el mismo o más, yo creo que la ciudadanía por supuesto que se aleja de esto".