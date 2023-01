Parisi ve "difícil" acudir a elección de consejeros constituyentes con Republicanos

El excandidato presidencial del Partido de la Gente (PdG), Franco Parisi, manifestó que ve "difícil" acudir a las elecciones para el Consejo Constitucional del 7 de mayo en una lista con Republicanos.

Según explicó en una entrevista con La Tercera, "no se dan las condiciones tanto por parte de ellos como por parte nuestra". A la interna del PdG se realizó una consulta digital a los miembros sobre si querían ir en lista o no: "Nos salió 50% y 50%. Por lo tanto, la decisión la tenemos que tomar los presidentes del comité".

Consultado por si no se inclina por una alianza con el bloque de extrema derecha, Parisi dijo considerar que "Republicanos está complicado por un problema de timing", ya que en dos semanas más tendrán elecciones internas: "No nos dan los tiempos", sostuvo.

De todas formas, y sobre su llegada al país, indicó que viene a levantar candidatos, ordenar la lista y a negociar con Republicanos, de cara a un "nuevo proceso constitucional (aprobado) hace dos semanas", en el que "me están forzando a tener candidatos el 7 de febrero", por lo que "tengo que aglutinar a mi partido", afirmó.

NO SE ACERCA IDEOLÓGICAMENTE A REPUBLICANOS

Respecto a si el PDG se acerca ideológicamente a Republicanos, Parisi enfatizó que "no es así para nada", pero que "curiosamente" se dio la situación de que ambos bloques dijeron "pregúntenle a la gente (...) no estábamos de acuerdo con la cocina que hubo".

"Los respeto y creo que tienen sus características positivas y otras que nosotros no compartimos. Pero lo mismo me pasa con Renovación Nacional y también me pasa con el PPD y también me pasa con el PS", declaró.

En ese sentido, aseveró que podría hacer un pacto "instrumental" con los partidos mencionados, ante "una elección sumamente instrumental": "Lo que ocurre aquí es que es una elección forzada a contrapié, que lo único que querían era concentrarla en la antigua Concertación".

Finalmente, el líder del PdG dijo que no quiere ser candidato al Consejo Constitucional, ya que "hay gente que cumple mi concepto de currículum extraordinario", pero cree que podría "ser facilitador".