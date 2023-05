Piergentili: "Bachelet podría haber ganado, pero no hubiéramos disminuido el avance republicano"

La presidenta del Partido por la Democracia (PPD), Natalia Piergentili, declaró que la autocrítica por haber dividido en dos las listas del oficialismo para la elección del Consejo Constitucional será dentro de la colectividad y recalcó que "si lo vamos a mirar como un fracaso, es un fracaso colectivo, del cual yo encabezo la directiva".

La lista Todo por Chile no obtuvo ningún candidato electo en esta instancia y sólo contó con cerca del 4% de los votos para los 26 representantes que tenía. Esto ha generado críticas, ya que el PDD, junto a la DC y el Partido Radical, quienes decidieron ir en una lista aparte a la de Apruebo Dignidad, el Frente Amplio y el Partido Socialista, quienes obtuvieron, por su parte, 17 escaños.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la también excandidata por la Región Metropolitana explicó que la idea de dos listas era para "ampliar la base progresista del país, no para no ser una contribución a los procesos transformadores. No resultó, claramente, y eso hay que asumirlo".

No obstante, la timonel PPD llamó a no "sacar conclusiones sobre caliente", ya que -a su juicio- las cifras no hubiesen cambiado mucho de ir en una sola lista. "Esta no era una apuesta numérica, era una apuesta de convicciones, de ampliar esa base progresista y demostrar que había una centroizquierda social demócrata", declaró.

"Tenemos una derrota, pero el que hayamos tenido derrota no significa que esa idea no haya salido de convicciones que siguen siendo legítimas porque, por otra parte, tenemos a tres grandes representantes en el Comité de Expertos que marcan una diferencia, y tenemos mucho que decir en cuanto a las reformas y al rumbo del país en nuestra presencia parlamentaria y territorial", añadió.

Finalmente, en el caso hipotético de que la expresidenta Michelle Bachelet se hubiese presentado para esta elección, el resultado no hubiera variado mucho más.

"Nosotros creemos que por este sistema de elección, que era el de senadores, podríamos, por ejemplo, en la Región Metropolitana, haber ganado la Presidenta Bachelet, pero no hubiéramos disminuido el avance republicano. Esto no es sólo figura, no es sólo matemática ficción", sostuvo.

[En vivo] Natalia Piergentili: Ponerse con el ábaco a ver cuantos ministros deberían tener los partidos, me parece que es un error no para este partido, sino para el Gobierno que tiene que fortalecer #CooperativaContigo https://t.co/nEfowpYNZv — Cooperativa (@Cooperativa) May 8, 2023

LA AUTOCRÍTICA ES "COLECTIVA"

Sobre una autocrítica por esta situación, expresó que "por cierto, y una autocrítica colectiva, porque aunque algunos crean o quieran señalar que soy la mujer de hierro y que arrastré a mi partido, a la DC y al Partido Radical a una decisión, eso está tremendamente lejos de lo que de verdad ocurrió".

"Yo soy la presidenta de un partido que tomó una decisión colectivamente, con el 94% de su consejo, entonces tendrá que ser allí, en esa misma instancia, un análisis de lo que sucedió, porque finalmente si lo vamos a mirar como un fracaso, es un fracaso colectivo, del cual yo encabezo la directiva", agregó.

En ese sentido, dijo, "hoy día, mirando el panorama, ser responsable un solo partido o a una sola persona, es darme un poder que no tengo y creo que es no mirar todo el gran abanico de ámbitos que hay que evaluar", complementó.

Al ser consultada si por esto va a renunciar a la presidencia del PPD, indicó que "eso es algo que se analiza al interior del partido como corresponde, porque insisto: yo aquí llevé adelante una decisión colectiva, no una decisión personal".