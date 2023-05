Piergentili pidió al oficialismo dejar de hablarles "a los monos peludos, al 30%, a les compañeres"

Natalia Piergentili, presidenta del Partido por la Democracia (PPD), uno de las más derrotados de las elecciones constituyentes del pasado 7 de mayo, dijo que, a dos semanas del apabullante triunfo de la derecha más conservadora, aún falta un "análisis profundo" del oficialismo y sugirió dejar de hablarles "a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres".

Tras los adversos resultados para el oficialismo -que obtuvo 17 escaños en el futuro Consejo Constitucional, lejos de los 21 que esperaban para así al menos tener poder de veto-, las responsabilidades de la debacle apuntaron principalmente a la dirigenta: la principal figura que se la jugó, a contrapelo de lo que pidió el Presidente Gabriel Boric, para que la alianza de Gobierno compitiera en listas separadas.

Finalmente, el pacto Todo por Chile, que reunió a los partidos PPD y Radical junto con la Democracia Cristiana no logró obtener ningún consejero electo.

"No creo en las conjeturas numéricas hechas sin ninguna prolijidad, de que en una lista hubiéramos sacado no sé cuántos consejeros más. Entonces, si alguien quiere buscar un chivo expiatorio, la tozuda Natalia Piergentili que defendió las dos listas, no tengo ningún problema. Pero si alguien quiere mirar la realidad de lo que sucedió, yo de verdad estaría haciendo la autocrítica de todo el progresismo, que es qué pasa que los ciudadanos no ven en nosotros quienes puedan responder a sus dolores", dijo Piergentili a La Tercera.

Respecto a la victoria del Partido Republicano, que amarró 23 de los 51 escaños del órgano constituyente, la timonel PPD aseguró que "podemos alegar de que la elección versó mucho sobre el tema de seguridad, bueno, siempre versan sobre temas de coyuntura. Pero cuando uno analiza los datos y ve que tanto nuestra lista como Unidos por Chile (el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Partido Socialista) les va mejor en los segmentos altos y medios, y no en los sectores populares, ese es el tema de fondo".

"LOS MONOS PELUDOS, EL 30%, LES COMPAÑERES"

Según Piergentili, "cuando tú solo estás imponiendo una agenda y la gente no es capaz de ver que te estás haciendo cargo de los dolores sociales, estás desintonizando. Hoy día no somos una mayoría social y eso hay que asumirlo para analizarlo y para revertirlo".

Aunque admitió que "no he tenido la posibilidad de conversar con todos los actores", la presidenta del PPD consideró que "no existe hasta ahora un análisis profundo sobre una decisión. ¿Cuál? ¿Yo le quiero seguir hablando al 30%, a los míos, a los que votaron Apruebo, a los que votaron por mi lista, o quiero volver a ser una mayoría social y política? Y yo creo que eso hay que declararlo, porque cualquiera de las dos cosas es absolutamente válida. Si tú me preguntas a mí, yo estoy por volver a construir mayorías sociales y políticas".

"Por eso mi análisis de lo que sucedió es mucho más profundo, o debiese ser mucho más estratégico, mucho más amplio. En cambio, si yo estoy contenta con ese 30%, que es mi grupo objetivo, que es el mismo de la primera vuelta de Boric, etc..., claramente la autocrítica no me la tengo que hacer. Tengo que seguir como estoy y con el mismo relato. Por eso te digo que esa es una decisión anterior. Si tú me preguntas a mí, yo quiero volver a construir mayoría", agregó.

A su juicio, "la pregunta de fondo" que debe hacerse el oficialismo es "¿Dónde quiero estar? Porque si alguien me dice 'yo quiero reafirmar a los míos nomás', no sé si va a ser parte de una autocrítica más profunda".

"Si les quieres seguir hablando a los monos peludos, al 30% que tienes, a les compañeres, no creo que tengas ganas de hacer autocrítica. Sigues apapachando a ese sector con la agenda de identidad sexogenérica y todas esas leseras. Ya. Pero si dices 'chuta, nosotros fuimos mayoría social y política. Nuestros planteamientos fueron parte de la reconversión de este país y hoy día no lo somos', pucha que te queda una brecha de autocrítica", prosiguió.

"NO PUEDO TENER ADHESIÓN SI TENGO PROBLEMAS DE GESTIÓN, SI SIGO HABLANDO DE LA AGENDA IDENTITARIA"

Consultada sobre cómo cree que debería enfrentar el oficialismo el avance republicano, Piergentili sugirió: "Primero, desde el reconocimiento de que ellos ganaron democráticamente, y que la gente vota con el sentido común que en ese minuto tiene. Y a propósito de eso, visualizar en qué cosas ellos lograron calar y nosotros no".

La timonel advirtió que "pararse y decir 'es que estos fachos, que van a barrer con todo, que no van a respetar el Estado social democrático de derecho', es seguir pensando que mides 1,80 m cuando mides 1,40 m. Y segundo, tenemos que enfocarnos en lo importante hoy día, que es este diálogo político para las reformas y mejorar la gestión".

"Yo no puedo generar adhesión si tengo problemas de gestión, si sigo hablando de la agenda identitaria y más encima peleo con los republicanos y encuentro que la gente es tonta porque votó por ellos", enfatizó.