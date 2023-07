Presidenta de la Comisión Experta tras las enmiendas: "Por supuesto que hay señales de preocupación"

La presidenta de la Comisión de Expertos, Verónica Undurraga, se refirió a la presentación de enmiendas al anteproyecto de la nueva Constitución por parte de los consejeros constitucionales, y expresó "por supuesto que hay señales de preocupación, yo tendría que estar muy ciega para no verlos", pero señaló que "a mí lo que me interesa es resaltar, recordar, hacer un llamado a cuál es nuestro propósito".

Hasta la medianoche tenían plazo los consejeros constitucionales para presentar las enmiendas, y aunque todavía no se conoce la cifra oficial, se estima que podrían llegar al millar.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Undurraga recalcó que "más allá de las enmiendas, y en ese sentido creo que tenemos que estar bastante alertas, es que los cambios que legítimamente se puedan hacer al anteproyecto vayan en una línea, que es la línea de ofrecer al país el 17 de diciembre una Constitución en la que todos y todas podamos sentirnos reflejados y podamos vivir, y la pregunta es si la enmienda que estoy presentando van en esa dirección".

"Si es que realmente estamos con esas enmiendas buscando aquello que nos une -continuó-, en lo que sí estamos de acuerdo o más bien estamos tratando de imponer una visión de sociedad o una visión ideológica sobre el resto de la población, porque tenemos que saber que una Constitución es para que vivamos todos por la próximas décadas y tenemos que sentir la "casa de todos" y no solo de los que tienen las mayorías".

No obstante, la presidenta de la instancia constitucional puntualizó que "lo que a mí me importa no es juzgar ahora, lo que a mí me importa es señalar cuál es el objetivo y que esperamos que no se pierda. Por supuesto que hay señales de preocupación, yo tendría que estar muy ciega para no verlos, pero a mí lo que me interesa es resaltar, recordar, hacer un llamado a cuál es nuestro propósito".

[📻] Verónica Undurraga: Hay quienes creemos que se protege la vida del que está por nacer apoyando a las mujeres y no amenazándolas con penalizarlas, no podemos retroceder en eso, porque ya avanzamos #CooperativaContigo — Cooperativa (@Cooperativa) July 18, 2023

Asimismo, explicó que "nadie pretende que quede escrito en piedra" el trabajo de la Comisión Experta ,sino que están "completamente abiertos a que se mejore", pero recordó que "hicimos un esfuerzo muy grande desde los comisionados republicanos hasta los comisionados comunistas para que solo quedara en las normas del anteproyecto normas que permitieran de alguna manera establecer las reglas para tomar decisiones en el futuro en aquellos temas que nos dividen".

Entre los temas que los dividían, detalló, estaba la paridad o la protección de la vida del que está por nacer. Sobre éste último, Undurraga indicó que "hay quienes creen que hay que proteger la vida del que está por nacer con una ley de prohibición del aborto, hay quienes creemos que se protege la vida del que está por nacer con las mujeres y no amenazándolas con una penalización de la interrupción voluntaria del embarazo, y que no podemos retroceder en eso porque ya avanzamos".

"Lo que hicimos en la Comisión Experta es dejar eso, no retrocedamos, dejar eso para una conversación democrática para el futuro", destacó.

Finalmente, reflexionó que "cuando uno tiene una postura que no es compartida por el resto de la sociedad, sino que representa una postura específica, hay que tener mucho cuidado de dejarla clavada a la rueda de la fortuna en la Constitución, porque quiere decir que hay personas que quedaron fuera de ese marco que debiera unirnos en vez de separarnos".