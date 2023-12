Presidente Boric: Se cierra el proceso constitucional, las urgencias son otras

El Presidente Gabriel Boric enfatizó esta noche que con el triunfo del En Contra se cierra el proceso constitucional porque "las urgencias son otras", enfatizando su llamado a que la política se enfoque en lograr acuerdos en los temas que preocupan a la ciudadanía.

"El proceso estaba destinado a traer esperanza, y finalmente ha generado frustración y hasta hastío", lamentó el Mandatario desde La Moneda.

Admitió que con los dos procesos ya fallidos "el país se polarizó, se dividió, y al margen de este contundente resultado, no lograron canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada para todos", producto de lo cual "la política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile, y se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos".

Y si bien el resultado fue "contundente", apuntó que "una parte importante de quienes asistieron a las urnas votaron por la opción A Favor", por lo que "no podemos volver a cometer el mismo error de los plebiscitos anteriores: el país lo hacemos todos y todas, y quienes triunfan en una elección no pueden prescindir ni ignorar a quienes son circunstancialmente derrotados".

Interpretó asimismo que "está claro, no me cabe ninguna duda, que lo que hoy demanda la ciudadanía es mayor capacidad de diálogo, de consensos, pero sobre todo de acción, de resolución, de abandonar las trincheras y la imposición de visiones parciales para poder concentrarnos en dar solución a los problemas más apremiantes que enfrentan los chilenos y chilenas en su vida diaria y que siguen causando un legítimo malestar que está presente en nuestro pueblo y que no podemos obviar".

[Video] #PlebiscitoCooperativa Gobierno reimpulsará el pacto fiscal y la reforma previsional tras el Plebiscito https://t.co/j4uQ5YsjGj pic.twitter.com/3ZHLp7xzAj — Cooperativa (@Cooperativa) December 18, 2023

El Mandatario reprochó que "ha sido un proceso en donde las legítimas diferencias no siempre se expresaron de manera constructiva y donde, por uno u otro motivo, se impidió la materialización de consensos en el texto, se intentó convencer a los electores con campañas del terror y algunos hasta pretendieron hacer de esta elección un plebiscito sobre el Gobierno", pero "lo que la ciudadanía ha señalado, sin embargo, es un mensaje transversal que esa forma de hacer política no la representa".

Por ello, consideró que "el resultado de este plebiscito, más que una celebración, es un fuerte llamado de atención", y que "es indispensable que este resultado produzca un efecto inmediato: enfocar el trabajo de todas y todos en producir los acuerdos y soluciones que Chile necesita en materia social, económica y de seguridad sin más demoras ni excusas".

"Pelota al piso, humildad y trabajo. Mucho trabajo", enfatizó, anunciando que mandató a su gabinete a retomar "cuanto antes" la tramitación legislativa de la reforma previsional, del pacto fiscal, y "a redoblar los esfuerzos de gestión en seguridad en todas sus dimensiones para ganarle la batalla a la delincuencia, al narco y al crimen organizado", entre otras materias.

Con todo, subrayó, "el cierre del proceso constitucional debiera generar un mejor clima para este entendimiento y a eso convoco a todas las fuerzas políticas, pero hoy, sin más dilaciones".

"Trabajemos pensando en el bien superior de Chile, (porque) cuando nos unimos detrás de ese propósito de poner por delante a Chile y sus habitantes, siempre logramos cosas buenas, siempre logramos salir adelante mejor. La patria necesita de todos y todas", concluyó Boric.

Presidente Gabriel Boric se refiere a los resultados del #PlebiscitoConstitucional2023 https://t.co/C3XGuH4bS3 — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) December 18, 2023

EL APRENDIZAJE DEL GOBIERNO

Posteriormente, en un punto de prensa en Palacio, la ministra vocera, Camila Vallejo, aseguró que "hemos tenido un aprendizaje" de los dos procesos, considerando que su sector fue uno de los que promovió un cambio constitucional y lideró el primero, que terminó con el triunfo del Rechazo.

"Son dos intentos fallidos de cambiar la Constitución vigente, sin embargo, la verdad es hemos logrado comprender que el pueblo de Chile, las grandes mayorías, requieren que la política esté a la altura de las necesidades que le presentan, que no existan atrincheramientos para poder poner en el centro las urgencias ciudadanas", analizó.

"Muy por el contrario, requiere de acuerdos, de un diálogo genuino de quien está realmente disponible a cruzar el río", remarcó.

La portavoz delineó que el foco desde ahora estará en seguridad ciudadana, pensiones, pacto fiscal, salud pública, educación y empleo: "Entendemos el desgaste que hay por parte de la ciudadanía respecto del proceso constituyente (..) no hay tiempo ni ánimo para otro proceso (...) Y nuestra tarea ahora es continuar la agenda de Gobierno".