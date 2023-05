El otrora ministro y exconvencional Cristián Monckeberg (RN) interpretó en El Primer Café que para la centroizquierda, tras los resultados de la elección de consejeros. la Comisión Experta terminó siendo una "válvula de seguridad" en el proceso constituyente, pese a que inicialmente no estaba del todo de acuerdo con establecer ese órgano. "Las paradojas de la vida". Además, puntualizó que al hablar de Estado social y democrático de derecho, establecido en el artículo del 1 del anteproyecto, no apunta a un "Estado socialista, porque hay muchas personas que lo piensan erradamente; no es patrimonio de uno u otro sector".

