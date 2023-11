Representantes A Favor y En Contra debaten puntos de propuesta constitucional

La exconsejera Pilar Cuevas (RN) y la excomisionada Antonia Rivas (CS), representantes de los comandos A Favor y En Contra respectivamente, debatieron este miércoles en Cooperativa sobre la propuesta de texto constitucional que se plebiscitará en diciembre.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Cuevas dijo que "cuando uno compara, tiene que comparar el texto vigente, la actual Constitución, la que nos rige, con el proyecto que se está presentando a la ciudadanía y en esa materia las mujeres salimos tremendamente favorecidas con el nuevo texto que se propone".

"En temas de igualdad, hay igualdad de acceso a cargos públicos, a los cargos de partidos políticos, para poder estar representadas en igual forma, se consagra la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres en los primeros artículos (...) hay una serie de derechos como la igualdad salarial y el derecho al trabajo, que está consagrado dentro de los derechos sociales", añadió.

Ante estas palabras, Rivas replicó que las normas "hacen dos cosas, o reconocen lo que hoy día tenemos en menor grado que la legislación vigente o, y eso es lo más preocupante, ponen un techo al avance de los derechos de las mujeres".

"Esta idea de vincular todo el tiempo los cuidados, las mujeres, a solamente como un rol de la mujer es complicado. Es una Constitución que ve a las mujeres como cuidadoras, con la familia, pero no como participantes en la vida política y eso es una moralidad que va marcando todo este texto, porque las normas de una Constitución tienen que verse en su conjunto y yo creo que la propuesta empeora la situación actual de las mujeres, perjudica el acceso a la salud y a pensiones", lamentó.

PROCESO ANTERIOR Y CONSENSOS

Sobre el fallido proceso anterior, Rivas sostuvo que "mi autocrítica es que un texto construido por un sector no puede ser bueno para todo Chile. Esa es la lección que yo aprendí. A mí me gustaba el texto, pero si uno lo piensa, no representaba y Chile nos dio una lección de un rechazo rotundo".

"La derecha no aprendió eso y lo que se plebiscita hoy no es el texto de la Convención, es su propuesta, hecha por los 'verdaderos chilenos', un texto de consenso era lo que teníamos en la Comisión Experta y eso desaparece cuando la derecha, Republicanos y también por desgracia Chile Vamos, actúa como vagón de cola y se lleva la pelota para la casa", recalcó.

Cuevas defendió el texto planteando que "el comando En Contra y todo el sector que no se quiere sentir representado, lo que me da una pena espantosa, porque ellos tienen la paternidad del 50 por ciento a lo menos de este texto, cosa que en la Convención Constitucional no fue así, porque hubo cancelación, no hubo acuerdos. Aquí la mitad del texto fue votado por unanimidad y eso yo creo que la gente tiene que saberlo".

"Le están negando derechos sociales a la ciudadanía, Sala Cuna Universal, plan de salud universal, igualdad salarial, que no están en el rango constitucional. Entonces, cuando les conviene el discurso dicen que algo tiene que estar en la Constitución, cuando no les conviene dicen que esto tiene que estar en la ley", criticó.