Rojo Edwards: El A Favor implicaría hasta una década de incertidumbre

El senador Rojo Edwards, que explicitó su voto En Contra en el plebiscito de diciembre -a contrapelo de la postura de su partido, Republicanos, y la derecha en general-, opinó que la propuesta de Constitución es perjudicial para los ideales de "libertad" y que conlleva incluso una década de "incertidumbre" para el país.

El texto "es peor que la Constitución vigente" y establece -en su interpretación- "un Estado socialista de derecho (que) va a forzar un crecimiento elefantiásico del Estado", enfatizó en entrevista con La Tercera.

Comentó que, "por diseño, los consejeros tuvieron muy poco tiempo para hacerla; y, por lo tanto, si uno revisa las bases de la institucionalidad y su funcionamiento, la Constitución quedó con muchos forados y muchos problemas que no fue posible arreglarlos por tiempo".

"A mi juicio, esta es una Constitución de incertidumbre y de forados", subrayó.

"Para la Constitución actual el Estado se limita a reconocer derechos que las personas ya tienen por ser anteriores al Estado. En esta Constitución, en este Estado socialista propuesto, es el Estado el que otorga esos derechos y promete progresividad. El problema es que así como el Estado entrega los derechos, los puede quitar (...) puede restringir derechos y libertades fundamentales", analizó.

En cambio, "nosotros creemos en un Estado subsidiario y creemos que las personas tienen los derechos y el Estado tiene que respetarlos, y no que el Estado es omnipoderoso y entrega derechos y promete progresividad", apuntó.

PROPUESTA "NO CIERRA LOS PROBLEMAS" QUE MOVILIZAN A LA GENTE

"Más allá de las caricaturas. El gran problema del triunfo del A Favor es que implica probablemente hasta una década de incertidumbre asegurada", advirtió.

La propuesta "no cierra nada", respecto a los debates en torno a la Carta Fundamental: "Primero, porque obliga al Presidente a enviar 30 leyes que nos vamos a demorar años en discutir. Segundo, un izquierdizado Tribunal Constitucional va a tener la potestad de zanjar toda diferencia de interpretación. Tercero, vamos a tener que adecuar muchas leyes, las cuales podrán ser interpretadas utilizando los miles de documentos de los tratados firmados por Chile, los documentos anexos que no tuvieron de obligación democrática. Y cuarto, porque antes de que terminemos de implementar este texto, la izquierda ya habrá culpado de todos los males de Chile en la Constitución y exigirá un nuevo cambio".

Por ello, "el triunfo del A Favor genera una incertidumbre que no genera el En Contra, porque hoy día la izquierda no tiene la fuerza suficiente para plantear un tercer proceso", comparó Edwards.

"Lo que hace que los pueblos se manifiesten es que no satisfagan sus derechos y que no se puedan proveer buena calidad de vida. La Constitución no cierra esos problemas. Por lo tanto, es mucho más grave el A Favor, porque incluso si pudiésemos implementarla, ¿quién nos garantiza que la izquierda no culpe de todos los males de Chile a la Constitución escrita supuestamente por los republicanos y con eso favorezcan un nuevo cambio?", planteó también.

"LA CONSTITUCIÓN ES MÁS IMPORTANTE QUE TODA CANDIDATURA"

En tanto, desestimó la relevancia del impacto que pudiese tener su postura -y la de otros personeros de la derecha- en la figura de José Antonio Antonio Kast, líder de Republicanos que va por el A Favor, y sus aspiraciones presidenciales.

"En lo personal, por defender las ideas de la libertad, evidentemente estoy disponible a tomar los costos que eso conlleve, porque es lo más importante. La Constitución es más importante que toda candidatura senatorial, presidencial o la popularidad de cualquier partido político", sentenció el senador.