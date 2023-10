Senador DC Iván Flores: "Ningún partido de centroizquierda debiera aprobar el texto"

El senador democratacristiano Iván Flores afirmó que "ningún partido político de centroizquierda debiera estar por aprobar el texto" constitucional propuesto en el actual proceso, y dijo esperar que a la brevedad su colectividad fije postura en este sentido.

El representante en la Cámara Alta de la Región de Los Ríos explicitó que su "postura personal y política" es "estar en contra de la propuesta", y aseveró que apoyarla sería "una inconsecuencia".

"Lo que está escrito en la propuesta de la nueva Constitución no se condice con el espíritu de la Democracia Cristiana", dijo Flores, y aseguró no tener "la menor duda de que ningún partido político del oficialismo va a estar por aprobar".

En esa línea, llamó a "no dilatar más las decisiones que la ciudadanía espera", y urgió a la falange a definir una posición institucional, algo que el timonel Alberto Undurraga ha señalado que ocurrirá el próximo 7 de noviembre en una reunión de la Junta Nacional DC.

"Lo que hay que hacer es apurarse a preguntarle la opinión a las y los camaradas a lo largo de todo Chile (...) Claramente, los dados están echados; creo que va a ser muy difícil que la opción A favor avance tanto como para lograr su objetivo, aun cuando ya sabemos que va a tener el peso del dinero y de la publicidad a su favor, sin ninguna duda. Pero la gente no es tonta, la gente sabe dónde le ha estado apretando el zapato en este Chile desigual y sabe cuáles son las tareas y los logros alcanzados hasta este momento en materia de justicia social o de inclusión", sentenció.

