Timonel del Partido Republicano: "Creemos que nos corresponde presidir el Consejo Constitucional"

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró este domingo que el Consejo Constitucional debe ser presidido por uno de los representantes electos de su partido, dado que, en su opinión, es algo que les "corresponde" tras obtener la primera mayoría con 22 consejeros.

"Efectivamente, creemos que corresponde que un republicano sea quien presida esta institución", aseguró Squella en entrevista con Mesa Central de Canal 13, dando cuenta -de todas maneras- que aún no hay un nombre definido para tomar el cargo, tampoco si se trata de un hombre o una mujer.

Bajo el mismo marco fue consultado por Aldo Sanhueza, consejero que renunció al Consejo y a su partido por una acusación de abuso sexual en su contra, cuestionando que éste no haya contado lo que había pasado.

"Él (Sanhueza) toma la decisión para no generar ruido al desarrollo de este Consejo. Él no nos contó el proceso judicial, desde ese entonces las decisiones están en función de lo que él estime conveniente", puntualizó el líder de la tienda opositora, afirmando que esta actitud "de alguna manera, habla bien de él que no quiera afectar con un potencial foco de conflicto el desarrollo de este Consejo".

Pese a esta baja en la instancia, Squella dio cuenta que han "estado viendo cómo queda el mapa del Consejo", asegurando que "desde el punto de vista de los 50 (consejeros), se sigue teniendo 2/3 y los 3/5 no están en juego".

"HAY COSAS QUE CORREGIR" EN EL TRABAJO DE LA COMISIÓN DE EXPERTOS

Al respecto del trabajo de la Comisión de Expertos, el republicano dijo que no le "entusiasma tanto" y apuntó a que es necesario recordar que "esto es un borrador sobre el cual nosotros vamos a trabajar".

"Es un gran avance porque trabajar con una hoja en blanco, como fue la convención pasada, lleva a cualquier camino. Uno ve una línea editorial que es bastante representativa con lo que tenemos vigente", puntualizó al medio antes citado.

Asimismo, Squella complementó que en el texto ve en más de un 70 por ciento de la estructura de la Constitución actual, "pero hay ciertas materias que no están bien abordadas (...) Hay cosas que corregir".

"Si me haces comparar el texto de la Comisión de Expertos con la Constitución vigente, me quedo con la Constitución Vigente. Claramente, hay mucho que hacer dentro de estos cinco meses", concluyó.