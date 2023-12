Vallejo: No engañemos a la gente, en el plebiscito se evalúa la propuesta y no a un sector político

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), llamó a las fuerzas políticas que participan de la campaña a "no engañar" a la ciudadanía con la idea de que el plebiscito constitucional de este domingo se pueda interpretar también como una evaluación sobre la gestión del Presidente Gabriel Boric.

Desde la oposición han planteado esa tesis tanto en la franja como en otros medios, dentro de las razones por que votarán A Favor de la propuesta, que tiene el sello de la derecha pues ostentó la mayoría de los escaños en el Consejo Constitucional.

Aquello, apuntando a que todos los partidos oficialistas, agrupados en los bloques Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, además de la Democracia Cristiana -que desde el inicio de la actual Administración se declaró como fuerza "colaboradora"-, se han definido por la opción En Contra, pese a que La Moneda ha optado públicamente por la prescindencia.

"Para que el pueblo esté informado y no lo confundamos, hay que insistir en lo que es cierto, la realidad concreta y los hechos", salió el paso este martes la ministra vocera.

"El hecho es que toda la ciudadanía que está mirando la televisión o que está escuchando los medios de comunicación, tiene que tener muy claro que el 17 de diciembre ellos evalúan si están a favor o en contra de una propuesta de texto constitucional, no de una ley en particular, no de un sector político en particular, no de una persona en particular, sino que de un texto constitucional, para que no nos engañemos y no engañemos a la ciudadanía", enfatizó la portavoz de Gobierno.

La secretaria de Estado habló así también luego de que el senador socialista José Miguel Insulza dijera en radio Pauta que "es una realidad" el resultado del plebiscito, dependiendo cual sea, "le dará fuerza o debilitará" a La Moneda.

En tanto, el exsubsecretario del Interior Rodrigo Ubilla (RN) advirtió el lunes en El Primer Café de Cooperativa que, "de ganar al A Favor, el Gobierno tiene un problema político mayor para seguir gobernando".

Esas declaraciones "preocupan mucho y rayan en lo antidemocrático", recriminó este martes, en el mismo espacio, el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana. "La derecha quiere transformar este plebiscito (constitucional) en un plebiscito al Gobierno", pese a que la Administración Boric ha dado "demostraciones explícitas de garantías a las partes incumbentes" en el proceso, fustigó a su turno, también en Cooperativa, el líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien incluso dijo ver en la estrategia opositora "una pretensión un poquito sediciosa".

En el marco de la campaña informativa del Gobierno, llamada "Chile Vota Informado", la ministra Vallejo se desplazó este martes hasta Rancagua, capital de la Región de O'Higgins, para repartir el texto constitucional que se plebiscitará. Cuando se encontraba en la Plaza Los Héroes, una mujer le lanzó un vaso con café, por lo que fue detenida.

"La verdad es que ni me di cuenta. Eso sí, la gente muy amable que me acompañaba lamentablemente fue la que recibió un poco de café en la espalda", comentó luego la vocera en redes sociales.

Más de 15,4 millones de ciudadanos chilenos -tanto en territorio nacional como residentes en el extranjero- están convocados a las urnas este domingo, con voto obligatorio, a pronunciarse A Favor o En Contra de la propuesta de nueva Constitución.