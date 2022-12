Vallejo y expertos en el proceso constituyente: "Sería un error pensar que podrían hacer magia"

"Sería un error pensar que las y los expertos podrían hacer magia". De esta manera la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió este lunes las declaraciones realizadas por su par de Interior, Carolina Tohá, sobre la participación de especialistas en un nuevo proceso constituyente.

"Si expertos es una fórmula tan mágica, entonces, ¿por qué no reemplazamos al Congreso por un consejo de expertos? ¿Por qué no reemplazamos el Ejecutivo, que elige ese mismo pueblo del que tanto desconfía Amarillos, por, no sé, una licitación del mejor experto?", fue parte de lo que indicó Tohá ayer en una entrevista.

Ante esto, en el habitual punto de prensa que se realiza a inicios de semana en el Palacio de Lo Moneda, Vallejos apoyó la postura de la ministra del Interior y aseguró que "sería un error pensar que las y los expertos podrían hacer magia o podrían reemplazar lo que le corresponde determinar a la ciudadanía, que es parte fundamental de cómo uno entiende una democracia".

"Por un lado, por ejemplo, elegir a quienes van a tramitar y discutir leyes, elegir a quienes los van a gobernar o elegir a quienes van a redactar una nueva constitución. Una de las decisiones más importantes de una democracia", profundizó la vocera.

Además, advirtió que "nadie se opone a la participación de los expertos", sino que -señaló- la "cuestión es cómo se determinan quienes son expertos y quiénes no son expertos, que también es una discusión legítima".

Cabe recordar que tras más de tres meses de diálogo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, el mecanismo de redacción de la nueva Carta Fundamental -mixto o 100 por ciento electo- se transformó en el último y gran nudo que ha impedido, hasta ahora, dar luz verde a un nuevo proceso.