Vodanovic rechaza críticas oficialistas al acuerdo: No estamos para leguleyadas ni para hablarle a la galería

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, criticó a las voces que han fustigado al acuerdo constituyente alcanzado la semana pasada por los partidos políticos, principalmente aquellos provenientes de la izquierda, como el Partido Comunista y Comunes, quienes apuntan a presentar indicaciones cuando el proyecto ingrese al Congreso.

"Quienes estuvimos en la mesa, estuvimos en permanente contacto con las bases de nuestro partido, con los parlamentarios, con las instancias intermedias, por lo tanto, a esta altura venir con cosas que yo las tildaría de leguleyadas, no me parece", expresó la timonel socialista en El Diario de Cooperativa.

"Tenemos que ser serios, el momento político así lo exige, se requiere decisión, convicción democrática para avanzar en un proceso constituyente, pedregoso pero muy necesario", dijo, argumentando que "o nos quedamos con la Constitución del 80 y no hacemos nada, o habilitamos este proceso constituyente en curso".

"Lo que hace falta es convicción por un cambio, y quienes se oponen a los cambios, sean del lado que sean, son quienes están boicoteando este proceso", recalcó.

La también exsubsecretaria indicó que "no puede ser que quienes suscribimos el acuerdo hoy día estemos cuestionándolo, porque finalmente los presidentes de partido no actuamos solo como tales, actuamos en representación de nuestros respectivos partidos, porque entendemos que estamos introduciendo ahí un elemento de cierta certeza al estampar nuestra firma".

Por lo que reiteró que "no estamos para estar hablándole a la galería ni estar anunciando indicaciones por el sólo hecho de querer figurar con una idea más novedosa que la otra. Yo creo, y tengo profundo respeto por la labor parlamentaria, por lo tanto me parece que están en su derecho si quieren hacerlo, pero no me parece que se esté cuestionando por la prensa una conversación donde estuvimos todos presentes, o donde los que no estuvieron presentes estuvieron informados, y finalmente concurrieron con su firma a la suscripción del acuerdo".

"Los parlamentarios tienen evidentemente un ámbito de atribuciones importantes en esto, ellos pueden presentar indicaciones -si así lo estiman- o criticar anticipadamente también, pero no de esto estar sacando réditos políticos pequeños, porque la verdad es que el momento político exige máxima responsabilidad", acotó, concluyendo que "guste o no guste, el poder constituyente está radicado en el Congreso", y si esta iniciativa fracasa, no quedará opción a que el Parlamento trabaje una nueva Constitución.