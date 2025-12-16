Cristóbal Rovira: La duda es si Kast se moderará o si radicalizará a la derecha convencional

Cristóbal Rovira, profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y director del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha de la Universidad Diego Portales, abordó en Cooperativa el liderazgo del Presidente electo José Antonio Kast y cómo su victoria plantea interrogantes sobre la derecha convencial y su rol en el movimiento de extrema derecha mundial.

El experto apuntó que el triunfo de Kast "refleja un proceso que está sucediendo en distintas partes del mundo y América Latina también, que es el ascenso de estas ultraderechas. Fue Bolsonaro en su momento, fue Milei en Argentina, es Kast en Chile".

En ese sentido, afirmó que "implica no solo una reflexión respecto por qué las izquierdas han fallado, sino que también por qué se ha desfondado la derecha convencional".

Rovira afirmó que una de las grandes preguntas para los próximos cuatro años es sobre "qué va a hacer" el gobierno de José Antonio Kast: "¿Va a establecer una coalición con esos partidos de derecha convencional y se va a moderar o va a suceder lo contrario, de que va a establecer una coalición para tratar de jalarlos a una vertiente más radical, que es lo que ha sucedido en varias otras partes del mundo".

"El análisis comparado lo que muestra es que hay varios países de Europa donde vemos que esas derechas tradicionales no están dispuestas a negociar con las ultraderechas. Sin embargo, lo que estamos viendo en América Latina, en Argentina, Brasil, Chile, es que rápidamente establecen unas coaliciones. Y cuando esas coaliciones emergen, lo que nos muestra la evidencia comparada es que quien termina ganando es la derecha radical a costa de las derechas convencionales", señaló.

En este contexto, "lo más probable es que esa derecha convencional, que ya le fue mal en estas elecciones y que ahora está mostrándose dispuesta a coalicionarse (con Kast e incluso con Johannes Kaiser), para la próxima elección le va a ir aún más mal y se va a solidificar el proyecto de esta derecha radical", advirtió el académico.

Rol en la ultraderecha internacional

Por otro lado, Rovira analizó la visita de Kast al presidente argentino Javier Milei en la Casa Rosada y afirmó que responde a que "ambos comparten una agenda programática muy similar en torno a temas morales, de economía, su visión del multilateralismo. Esto refleja cómo es que a nivel global estamos viendo una polarización en torno a este tipo de liderazgos".

"Una vez que asuma en marzo vamos a ver cuál es el rol que Kast va a tratar de jugar en torno a la articulación de liderazgos que vayan más allá del caso de Chile", sostuvo Rovira, apuntando a que "no olvidemos que formó parte de una alianza importante a nivel internacional que promueve estos tipos de valores conservadores, por lo tanto, tiene una red de apoyo (internacional)".

"Yo vería el triunfo de José Antonio Kast no solo como un hito a nivel nacional, sino es que tiene también un correlato a nivel internacional de estas distintas fuerzas políticas que se están aglutinando", aseveró.