Proyecto buscará que casos de corrupción sean castigados con cárcel, dijo Boric

El Presidente Gabriel Boric abordó este sábado, en su tercera Cuenta Pública, la importancia de avanzar en medidas para luchar contra la corrupción, anunciando el ingreso de una ley para aumentar las chances de que quienes se coluden terminen en la cárcel.

"Hay un delito que atenta contra la seguridad pública, que amenaza la democracia y que corroe nuestras instituciones, que es la corrupción. Chile se ha solazado durante mucho tiempo de tener la corrupción en niveles muy distintos a los de otros países, pero ninguna sociedad está exenta de faltas a la probidad. La diferencia está en cómo las enfrentamos", analizó el Mandatario.

En esta línea, dio como ejemplo que "hace pocas semanas, la Fiscalía Nacional Económica dio a conocer un grave caso de colusión entre empresas que proveían gas medicinal a hospitales en plena pandemia", una delicada situación que quedó al descubierto porque "contamos con una institucionalidad robusta".

Debido a hechos como este, el Presidente afirmó que "tal como hicimos con la ley de delitos económicos de cuello y corbata, este año ingresaremos un proyecto de ley para aumentar las chances de que quienes se coluden terminen en la cárcel, que es donde les corresponde".

"Esto tiene que ver con que para nuestro Gobierno -y no me cabe ninguna duda que de manera transversal- nadie está sobre la ley, no importa su origen ni color político, y estos casos no pueden quedar impunes. Por ello, a propósito del caso convenios, convocamos a la Comisión Jaraquemada para regular de mejor manera la relación entre corporaciones, fundaciones y el Estado", destacó en su Cuenta Pública.

A esto sumó que se inició "la primera Estrategia Nacional de Integridad Pública, que incluye 210 medidas, entre ellas, por ejemplo, la protección al denunciante, el levantamiento del secreto bancario y el proyecto de ley de integridad en municipios".

Plan maestro de infraestructura carcelaria

De todas maneras, Boric destacó que "cualquier estrategia de seguridad pública va a estar incompleta si no incorpora la seguridad y las condiciones de las cárceles, tal como nos demuestra duramente la realidad de muchos países de nuestra región. Por ello, el segundo semestre de este año presentaré al país un Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria".

"En nuestro Gobierno vamos a haber habilitado más de cinco mil nuevos cupos en cárceles, superando el compromiso que asumimos el año pasado. Y gracias a las gestiones que estamos haciendo en nuestro periodo, de aquí al 2030 se habrán habilitado más de 12 mil nuevas plazas para así poder enfrentar el aumento de la población penal y el hacinamiento de la misma", puntualizó el Mandatario, destacando también que eso será "con énfasis en los cupos en las cárceles de alta seguridad".

Asimismo, destacó que "el último año hemos mejorado el equipamiento de las cárceles, como por ejemplo con los inhibidores de señales telefónicas que ya están implementadas en los principales recintos carcelarios de la Región Metropolitana y que seguiremos ampliando a todos los recintos del país".

Finalmente, el jefe de Gobierno señaló que "tan importante como tener mejores cárceles, es tener una política de reinserción que sea real y efectiva. El Estado tiene el deber de reconocer la dignidad inherente a todas las personas, reconociendo también el derecho a volver a empezar".

"En enero iniciamos en Coquimbo las actividades del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y he mandatado al ministro de Justicia a formular un modelo de reinserción para adultos que pueda lograr y entregar verdaderas opciones sociales y laborales para quienes quieran dejar atrás su trayectoria delictual", cerró Boric.