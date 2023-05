Andrés Zaldívar cree inoportuno que la DC participe en el Gobierno

La derrota del oficialismo en la elección de consejeros constituyentes del pasado domingo abrió heridas en Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, surgiendo entre algunos la tesis de "ampliar la base de apoyo" del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Esta idea de "ampliación" incluye a la Democracia Cristiana (DC), partido donde no hay una postura única y donde además se buscan explicaciones ante una nueva caída electoral, que dejó a la falange sin consejeros y con 370 mil votos, el 3,78% del total.

Luego de que el senador Francisco Huenchumilla dijera que "no debemos cerrar la puerta", pero responder ante "un ofrecimiento formal, una conversación seria"; fue el derrotado candidato DC por Aysén, Andrés Zaldívar, quien apuntó que las decisiones del partido no dependen de resultados electorales.

"La DC tiene que tomar sus decisiones no sólo por el resultado electoral. No es cerrar la puerta, sino que no es oportuno que la DC participe como parte del Gobierno, sino que lógicamente mantenga su posición, lo que hemos llamado oposición constructiva", dijo el exsenador.

Según Zaldívar, "para poder entrar al Gobierno, para poder tomar cualquier relación con el Gobierno, tenemos que ver cuáles son las posiciones que el Gobierno va a hacer, si el Gobierno es el primero que tiene que tomar nota de lo que resultó el domingo. Además, es un Gobierno que está en proceso también de crisis bastante fuerte".

En un consejo nacional la noche del lunes, el presidente DC, Alberto Undurraga, afirmó que "para las próximas elecciones municipales necesitamos un acuerdo amplio con todo el oficialismo, y lo hemos empezado a conversar en conversaciones informales".

De acuerdo a La Tercera, en la cita se valoró además que el diputado recordara públicamente que la postura del partido es mantenerse fuera el pacto oficialista: "Me alegro mucho de las palabras del presidente, de decir con claridad que no. Y eso no significa no colaborar en los proyectos que tienen que ver con el país (...) lo peor que nos puede pasar es que nos vean detrás de cargos, es algo que nos han enrostrado muchas veces", comentó la exsenadora Carolina Goic.