DC se abre a pacto electoral, pero seguirá fuera del oficialismo: "El Gobierno no cambia su norte"

El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, reflexionó sobre los malos resultados que obtuvo la colectividad y su pacto Todo por Chile en la elección del Consejo Constitucional este domingo, y aunque se ha abierto la puerta desde el oficialismo para que la DC se sume al Gobierno, el timonel afirmó que su rol es de "colaboración y desde fuera".

En El Diario de Cooperativa, el también diputado afirmó que el partido está en "proceso de reflexión", luego que este domingo la DC obtuviera cerca de 370 mil votos, tan solo el 3,78% de las preferencias, quedándose fuera del proceso constituyente, en el cual sólo cuenta con dos participantes en la Comisión Experta: Paz Anastasiadis y Alejandra Krauss.

"Tenemos algunas dificultades que tienen que ver con la nitidez de nuestro mensaje, cómo invitar a que Chile necesita cambios con gradualidad, a que son necesario los acuerdos, cosas que fueron parte de nuestro mensaje, sin embargo, no tuvo el respaldo ciudadano y nos preocupa que el país se polariza", ahondó.

Sobre la posibilidad de entrar o no a la alianza de Gobierno, el exalcalde dijo que la DC toma las decisiones "con sus bases a través de la junta nacional, y dos veces la junta nacional ha señalado que nuestro rol es de colaboración y desde afuera del Gobierno, y a mi juicio sigue teniendo sentido"

Argumentando que "en parte también porque el Gobierno no cambia su programa, lo dijo el Presidente de la República, que no cambia su programa, no cambia su norte, el Gobierno tiene que rectificar en seguridad ciudadana, en política migratoria, en crecimiento económico, sectores en los cuales tiene déficit por el zigzagueo constante en cada una de esas área".

"Nosotros tenemos que ver cómo colaborar con el país y con el Gobierno para sacar adelante reformas necesarias", añadió.

Pese a lo anterior, el parlamentario indicó que "nosotros somos un partido que busca alianza y, por lo tanto, creo que el segundo gran desafío es pensando en las próximas elecciones municipales y construir un pacto amplio y, en este caso, con todo el oficialismo".

EL UMBRAL DEL 5%

En la Comisión Experta se aprobó en general una norma para fijar un umbral electoral, que se trata de la inclusión de un porcentaje mínimo de votos necesarios para que un partido político pueda conseguir escaños en el Congreso. En el caso de la DC, en las elecciones de diputados de 2021 obtuvieron 214 mil votos, equivalente a un 4,6% del total. Si la barrera electoral se hubiese aplicado en esa ocasión, el partido habría quedado fuera del Congreso.

"Que haya un umbral es bueno para el sistema político, porque tiene mucha fragmentación y eso dificulta el rol de los gobiernos y para llegar a acuerdos. Sin embargo, el umbral tiene que tener algunas flexibilidades que permitan que pudiesen existir partidos regionales o que pudiesen existir los partidos y no tener elegibilidad y que concursen para la próxima", señaló Undurraga.

Y aseguró que una "posible solución para ello es que los partidos estén obligados a generar coalición y funcionar como coalición en el interior del Congreso, eso permite que baje la atomización".

"Esto puede ser una alternativa que permita la diversidad de pensamiento político que hay en Chile y que permita también el desarrollo de partidos regionales, pero es algo que están conversando los distintos expertos. Lo más importante respecto a este tema y otros de la Comisión de Expertos que puedan lograr un acuerdo, porque el proceso constitucional con la mayoría republicana que hay, sin duda que se hace más difícil lograr un acuerdo", finalizó.