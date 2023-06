La Municipalidad de Providencia, encabezada por la alcaldesa Evelyn Matthei, realizó esta jornada un acto conmemorativo por los 52 años de la muerte de Edmundo Pérez Zujovic, exministro del gobierno de Eduardo Frei Montalva y fundador de la Democracia Cristiana. En 1971, un comando armado perteneciente a la organización de extrema izquierda Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP) interceptó a la exautoridad cuando conducía su automóvil y le dispararon en nueve ocasiones. Edmundo Pérez Yoma recordó a su padre "lo bien que lo pasábamos, lo cercano que era de nosotros, lo buen amigo". En tanto, la alcaldesa Matthei señaló que "lo que más me llama la atención es el coraje moral de una persona que asumió una responsabilidad política que en realidad no era de él y luego vino un asesinato de su imagen por parte de la izquierda, que finalmente desembocó en el asesinato ya material", afirmando que fue una situación similar a lo vivido con el exsenador UDI Jaime Guzmán. Asimismo, advirtió de la peligrosidad de las "funas" a partir del estallido social y la Convención Constitucional: "No hemos aprendido nada", reflexionó.

