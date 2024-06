Timonel DC: Anuncio de proyecto de aborto legal "nos aleja" del Gobierno

El timonel de la Democracia Cristiana, diputado Alberto Undurraga, advirtió que el anuncio del Presidente Gabriel Boric de impulsar próximamente una ley de aborto legal, "aleja" a su tienda de los ánimos de colaborar con el Gobierno.

Durante la Cuenta Pública de este sábado, el Mandatario adelantó que en el segundo semestre enviará al Congreso Nacional un proyecto en ese sentido: "Las mujeres de Chile se lo merecen", defendió.

Las reacciones se hicieron sentir en ese momento: parlamentarios del oficialismo se pusieron de pie y aplaudieron la iniciativa, mientras que una docena de congresistas de la oposición inéditamente se retiró del Salón de Honor en señal de rechazo.

En este contexto, Undurraga alegó que "si el Presidente quiere generar un clima de acuerdo, poner arriba de la mesa un tema que es controversial -y que, además, no tiene mayoría- afecta el resto de los acuerdos, y de paso, por supuesto, nos aleja a nosotros".

"Puedo asegurar que no va a haber ningún voto de la Democracia Cristiana para apoyar una ley de aborto libre. (Pero) respecto a la (iniciativa sobre la) eutanasia es distinto", agregó el también exministro en Bachelet II -período en que se aprobó la ley de tres causales-.

La Falange no forma parte del Gobierno de Boric ni del oficialismo, pero desde un inicio de esta Administración se declaró como un partido colaborador.

Toda discusión es bienvenida en democracia. Pero plantear ahora ley de aborto cuando se sabe que no tiene mayoría para ello y cuando requiere acuerdos amplios en seguridad y pensiones entre otros es atentar contra los acuerdos que se requieren. Y de paso, alejarnos a nosotros — Alberto Undurraga (@aundurragav) June 1, 2024

En la misma línea se expresó su correligionaria Yasna Provoste, senadora por la Región de Atacama: "Si éste es el momento para poner ese debate, creo que claramente lo que hace esta decisión es poner una lápida a las reformas que son importantes en materia de pensiones para las personas, en reformas de salud".

MINISTRO CORDERO: HABÍA MÁS TOLERANCIA EN DICTADURA

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, reprochó la inmediata negativa desde algunos sectores, así como el hecho de que legisladores de derecha se retiraran del acto republicano.

"A mí me parece insólito que en ese momento parlamentarios de oposición se hubieran retirado (...). Me parece curioso, porque creo que había más tolerancia en dictadura para hablar y discutir de aborto que lo que yo vi ahora en el Congreso, y eso de verdad me sorprende muchísimo", fustigó.

De hecho, la diputada Sara Concha (Partido Social Cristiano) incluso le acusó al Ejecutivo un supuesto ánimo de "matar".

"Primero, no estoy dispuesta a transar mis convicciones y mucho menos apoyar a un Gobierno asesino, digamos, porque hoy día está más preocupado de salvar la vida animal que la vida de una persona que está por nacer", comentó.

Entre los anuncios, Boric también confirmó que, a siete años de la promulgación de la ley que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales -en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet-, envió un nuevo reglamento a la Contraloría General de la República para "mejorar su aplicación".