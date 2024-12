Diputada Tello: FA busca acuerdos en pensiones, pese a defender puntos "complejos"

La diputada frenteamplista Carolina Tello afirmó este sábado en El Diario de Cooperativa que su partido "está impulsando el acuerdo en el Senado" de la reforma de pensiones, pese a que defenderán "puntos complejos" a la vez, como la separación de la industria previsional.

En la víspera, el Frente Amplio (FA) realizó un debate sobre los avances de la tramitación; instancia en la que se llamó a "presionar" al Gobierno y continuar con actividades para fortalecer la defensa de posiciones propias "intransables".

En este contexto, el senador del PPD Ricardo Lagos Weber -que no es parte de la Comisión del Trabajo que debate la reforma, pero sí suele ir a las reuniones- dijo, durante una entrevista con El Mercurio, que "hay sectores que no quieren el acuerdo; algunos, porque creen que es darle un triunfo al Gobierno; otros, porque cualquier cosa que no sea un cambio radical dirán que no tiene sentido".

Consultada sobre si se siente aludida en estas declaraciones, la diputada Tello aseguró que como colectivo "hemos impulsado a que prospere un acuerdo en el Senado. Es muy importante señalar que ninguno de los dos sectores políticos (oficialismo y oposición) va a ganar".

"Desde el Ejecutivo se hizo propuestas que en la discusión son completamente distintas, como así también no se han tomado ideas de la oposición al 100% en función del acuerdo que se está buscando", añadió la parlamentaria.

"Hay puntos complejos" en la discusión

"Quienes en definitiva van a ganar con el acuerdo será el país: la gente, las personas mayores que, según la media, sus pensiones no alcanzan los 147 mil pesos en mujeres ni 155 mil en los hombres. Entonces, debe haber una respuesta distinta al sistema que hoy genera estas pensiones de miseria y que, evidentemente, ha fracasado", prosiguió Tello.

"(De hecho), hay un sector importante de la derecha que también está en esa lógica (de acuerdos), porque si hay puntos en los que no coincidimos, sí se entiende el sentido de la urgencia y la necesidad de llegar a un entendimiento, de darle una respuesta a Chile", aseguró la diputada.

No obstante, Tello también afirmó que en la Comisión de Trabajo cuentan con representación a nivel de intereses como partido, donde defenderán puntos "que son más complejos".

"Tenemos representación en la Comisión a través del senador (Juan Ignacio) Latorre y distintos diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo que están apoyando en aquello. Y sí, tenemos puntos que son más complejos, como la separación de la industria, que es una cuestión esencial. En ese punto tendremos que seguir debatiendo en relación a lo que vaya saliendo del Senado", concluyó.