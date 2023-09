El Presidente Gabriel Boric completó este miércoles la ronda de reuniones que sostuvo durante la última semana con sus antecesores, ad portas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. "Me reuní con el ex Presidente Eduardo Frei para dialogar sobre nuestra relación con el Asia-Pacífico, las tareas pendientes en infraestructura y los desafíos de nuestra democracia. Un honor poder conversar de su experiencia en las tareas de gobernar", contó en Twitter Boric, que el viernes se entrevistó con Sebastián Piñera, el lunes con Michelle Bachelet y el martes con Ricardo Lagos. Según se conoce hasta el momento, sólo Bachelet asistirá el 11 de septiembre al acto oficial en La Moneda. Sebastián Piñera no lo hará, aunque suscribió el compromiso promovido por el Gobierno, Lagos está recuperándose de una caída y Frei estará fuera de Chile.

