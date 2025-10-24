Permisología, crisis política y seguridad: Los desafíos del próximo gobierno, según Frei

Después de que su nombre reflotara en el marco de la campaña electoral, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle planteó los "tres grandes temas" de los que espera que se haga cargo el próximo gobierno.

El exmandatario lo expuso durante un encuentro empresarial la noche de este jueves, evento organizado por CyD Ingeniería que se centró en los desafíos de la infraestructura y de la logística como motor del desarrollo.

"Tres grandes temas que tenemos que resolver, y que el próximo gobierno tiene que asumir: la permisología, y no tener al país parado por eso; la crisis política, y seguridad. Esos son los tres temas de la crisis de Chile", subrayó el histórico demócratacristiano.

Dicho esto, declaró: "Soy optimista, pero soy realista también, y por eso quiero decir que tenemos todas las oportunidades del mundo" para retomar la estabilidad, y aludiendo a la Concertación, sostuvo que gracias a las gestiones de ese sector, nuestro país prosperó "durante 25 años ininterrumpidamente".

"¿Se acuerdan de cuando crecíamos al 6%, al 8% o al 10%? Lo podemos volver a hacer, pero para eso se necesita decisión política, convicción y liderazgo. Eso es lo que necesita Chile", remató el expresidente.

De todos modos, Frei no entró en la arena presidencial propiamente tal, cuando ha trascendido cierto tironeo por cuál candidatura -entre las de Jeannette Jara (oficialismo más DC) y la de Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas)- podría capitalizar su figura en las urnas.