16:51 - | En este sentido, la secretaria de Estado agradeció la labor de los apoderados, de los vocales, del Servel y otros funcionarios.

16:50 - | Carolina Tohá: Todos tendríamos que celebrar que esta tradición cívica siga realizándose.

16:49 - | Sin embargo, electores les han traído comida y demás provisiones a fin de seguir con su trabajo.

16:47 - | Vocales de mesa del Instituto Nacional de Comercio acusaron que las condiciones no han sido buenas: no tienen agua para sobrellevar la calurosa jornada, además -sostienen- los baños no están operativos.

16:45 - | El comando del candidato Claudio Orrego (independiente) ya está instalado en la calle Nueva York, en Santiago.

16:39 - | La ministra del Interior, Carolina Tohá, ya emitió su voto en la Estación Mapocho, mesa 939. Se espera que conceda un punto de prensa.

16:36 - | Sin embargo, cuando ya se encontraba en la cámara secreta, la secretaria de Estado se dio cuenta que olvidó su carnet de identidad en el vehículo presidencial.

Según el Ministerio de Defensa, 22.074 efectivos de las Fuerzas Armadas están desplegados para resguardar los 2.896 locales de votación.

Carabineros de la Región del Biobío informó que ayudó a un hombre -identificado como José Heriberto- de 101 años de edad, para llegar a su local de votación y ejercer el voto.

16:22 - | De ellos, 276.447 fueron validados; es decir, el 86%.

16:20 - | Respecto a las solicitudes que los electores presentaron para excusarse de votar, Carabineros informó que hasta las 15:00 horas hay 320.116 trámites ingresados en Comisaría Virtual.

16:09 - | A dos horas del cierre de mesas, los reportes informan una jornada tranquila, expedita en las mesas pero concurrente en las comisarías.

16:00 - | Sin embargo, en las comisarías de Carabineros se presencia los contrario: hay mucha afluencia de gente que se excusa de no votar.

15:59 - | En San Pedro de La Paz, Penco y Talcahuano, los electores manifestaron que el trámite "fue súper rápido y expedito (...), no había nadie, sin filas".

15:58 - | Otro caso ocurrió cerca de las 11:00 horas, en Penco. Un hombre de 26 años estaba ebrio, que además cumplía como vocal de mesa. Fue detenido.

15:57 - | La situación ocurrió en Talcahuano, en el Colegio Inmaculada Concepción. Un elector fue denunciado por sus propios compañeros por el olor a alcohol.

15:56 - | En la Región del Biobío, en tanto, -que resguarda los locales de votación- hubo votantes que llegaron ebrios a cumplir con su responsabilidad.

15:55 - | Su rival, Fernando Ugarte (Republicanos), también votó "muy feliz, muy acompañado, muy regaloneado" por otros adherentes.

15:54 - | Uno de los primeros en votar en dicha región fue el candidato Pablo Silva (PS), que señaló que "estamos convencidos de que nos va a ir bien por la experiencia".

15:52 - | En la Región de O'Higgins, se reporta una gran cantidad de gente en la plaza de Rancagua ejerciendo su deber cívico.

El Ejército de Chile comunicó que también desplegó a sus soldados: un total de 15.065 efectivos están presentes a lo largo de los locales de votación.

El Registro Civil aseguró tener desplegados sus funcionarios en los locales, en caso de que los vocales de mesa tengan dudas respecto a la identidad de los electores.

Carabineros de la Región de Los Ríos tramita las excusas de quienes no pueden votar por encontrarse a más de 200 kilómetros de su mesa receptora.

15:38 - | En este sentido, apuntó a que "Matthei, en la oposición, quizás no le favorezca una jugada de este tipo. Pero es algo que tiene que pensarlo la derecha".

15:37 - | Sin embargo, "en el oficialismo deben hacer una primaria" para definir una carta presidencial "fuerte", estimó.

15:36 - | El analista también abordó la posibilidad de que Claudio Orrego pueda ser el candidato estrella del oficialismo para las presidenciales de 2025.

15:34 - | En ese sentido, "Orrego Gutiérrez podría llegar a tener un buen puesto para ser candidato a diputado", consideró Herrera.

15:34 - | "No sé si en RN se ve con buenos ojos hacer esta política, pero como Orrego era el último en la fila... lo escogieron y al final se sorprendieron con los resultados" de la primera vuelta, añadió.

15:33 - | "Pero (Orrego Gutiérrez) termina demostrando una forma de hacer política algo común en Latinoamérica: con insultos, calificaciones, hablar a punta de epítetos y descalificaciones", añadió el experto.

15:31 - | Sobre la figura del candidato de Francisco Orrego (RN) en la Región Metropolitana, Herrera dijo que "es un político atípico; de hecho, él mismo lo ha reconocido".

15:28 - | El analista Danilo Herrera dijo en Cooperativa que "probablemente, en la Quinta Región, si María José Hoffmann perdiera, quedaría fija para una inscripción senatorial" por la zona.

14:47 - | "Una vez más renuevo mi compromiso de trabajar con todos y todas. Aquí no sobran manos. Faltan manos. Por eso la invitación es a unirnos para construir una región más justa, segura y verde", aseguró Claudio Orrego tras votar Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudio Orrego L (@orregocl)

Servel recuerda que no puedes fotografiar ni grabar tu voto

14:36 - | Alejandro Santana (RN), candidato a gobernador de Los Lagos: Es un proceso relevante no solamente para la región, sino que también para el país, y por lo tanto hoy tenemos que hacer el esfuerzo por participar (...) Fue una campaña larga, extensa y esperar los resultados

14:32 - | Claudia Reyes (Republicanos): candidata a gobernadora de Los Lagos: Se juega el futuro de nuestra región, el futuro de nuestros hijos y el futuro de todas nuestras familias. Nuestra región ha sido muy golpeada y por eso está más que claro que va a existir un cambio hoy en el gobernador o gobernadora regional.

14:25 - | Ricardo Díaz, candidato a la gobernación de Antofagasta: En la medida en que nosotros hagamos que la política resuelva los problemas de la ciudadanía, eso nos permite a todos ir generando un mayor apego a la democracia. Y yo creo que esa es la responsabilidad que todos tenemos que tener.

14:23 - | Ricardo Díaz, candidato a la gobernación de Antofagasta: (La invitación es) que todos participen de esta gran fiesta cívica. Los que somos de más de cuatro décadas, sabemos lo que nos costó volver a tener democracia y por eso es que hay que cuidarla, hay que cuidar las formas, hay que cuidar la amistad cívica

14:23 - | Marcela Hernando, candidata a la gobernación de Antofagasta: Yo creo que nuestra región necesita orden y seguridad en primer lugar. Luego de eso, necesita mucha educación.

14:23 - | Marcela Hernando, candidata a la gobernación de Antofagasta: Hay un 60% que no votó por ninguno de los dos que estamos hoy día en la papeleta. Por lo tanto, ese es el desafío, invitarlos a creer y a confiar en que podemos trabajar todos juntos, que es lo que pretendo, de manera muy transversal y de manera ordenada.

14:13 - | Marcela Hernando, candidata a la gobernación de Antofagasta: En la región votaron 330.000 personas, nunca había votado tanta gente. Y además de eso, la mayoría de ellos, el 80%, votó por hacer un cambio.

14:13 - | Cristóbal Julia, candidato a gobernador de Coquimbo: Es Chile Vamos el conglomerado que también después me respalda, porque también pienso que, aunque uno viene del mundo independiente, las estructuras políticas sí son importantes porque te ayudan a conseguir acuerdos.

14:08 - | Cristóbal Julia, candidato a gobernador de Coquimbo: fui en la primaria en cupo de Evópoli, que está en la centroderecha, en la derecha liberal, ahí es donde yo me ubico, y por supuesto que tengo afinidad con gran parte del sector de la derecha.

14:08 - | Javier Vega (PC), candidato a gobernador de Coquimbo: Se levantaron comandos también con los ciudadanos independientes, apoyando toda esta buena propuesta que se entendió, y creo que eso me tiene con la tranquilidad de que hoy día va a haber un buen resultado.

14:04 - | Javier Vega (PC), candidato a gobernador de Coquimbo: Hemos tenido gran cantidad de personas que están adhiriendo a este programa que hemos planteado, creo que lo tratamos de hacer en todos lados, tratamos de entregar toda nuestra información y en todos los debates, hicimos un trabajo muy colaborativo con las organizaciones

13:58 - | María José Hoffman, abanderada de la oposición para la Gobernación de Valparaíso: Más allá de las diferencias políticas, nadie puede dudar que nuestra región hoy está estancada, deteriorada y ese sentimiento de cambio y esas ansias de cambio son las que nos tienen en una elección que hace seis meses atrás habría sido impensado

13:58 - | Rodrigo Mundaca, candidato a la reelección como gobernador de Valparaíso: Estoy muy tranquilo y muy contento de poder estar acompañado por liderazgos que son muy nítidos y son muy importantes del Frente Amplio, liderazgos de Luis Cuello (PC), y en particular, agradecer la presencia de la primera mujer alcaldesa de la ciudad de Valparaíso, Camila Nieto.

13:55 - | Rodrigo Mundaca, candidato a la reelección como gobernador de Valparaíso: Estamos tranquilos, con la certeza de lo realizado durante más de tres años. Todos han sido testigos también de lo que hemos realizado

13:54 - | Sergio Giacaman, candidato a gobernador del Biobío, y apoyo de actual líder regional Rodrigo Díaz: Es un ciudadano más (...) es que es bastante indiferente, yo creo que no correspondía que lo hiciera público, pues son decisiones que toma él.

13:53 - | Sergio Giacaman, candidato a gobernador del Biobío: Tengo muy claro que el gobierno regional no ha estado a la altura, ha cometido no solo errores, sino ha estado en los medios amarillistas, en los medios judiciales de Chile.

Sergio Giacaman, candidato a gobernador del Biobío, anunció acciones legales contra Alejandro Navarro y su equipo por difamación: Es la demostración de una desesperación, además de una manera muy distinta de ver la política. Yo creo que la política es para estar al servicio de las personas, desde la verdad, desde la transparencia, y no basar una campaña en generar mentiras infundadas para dañar la honra a la otra persona.

13:43 - | Alejandro Navarro, candidato a gobernador en el Biobío: Siento que eso es un mal precedente (que su rival no participara de debates). La ciudadanía juzgará.

13:43 - | Alejandro Navarro, candidato a gobernador en el Biobío: No pude preguntarle al otro candidato en ningún foro. No fue a los foros nacionales, no fue a los foros locales. No hubo ocasión. Creo que era una buena ocasión para haber fijado posición en respecto de preguntas que legítimamente los ciudadanos (%u2026) no dio la cara.

13:01 - | Alejandro Navarro, candidato a gobernador en el Biobío: Creo firmemente que hay un solo elemento básico, transparencia versus corrupción. Nosotros estamos del lado correcto de la historia, del servicio público.

13:01 - | [FOTO] La votación de Francisco Orrego

12:57 - | [FOTO] La votación de Claudio Orrego

12:53 - | Eduardo Frei: Se ve un clima hostil, un clima de descalificaciones. No se debaten las ideas, sino que solamente descalifican al adversario. Eso es muy malo para la democracia.

12:53 - | Eduardo Frei: Presentamos el libro de los cuatro presidentes en Washington y después lo presentamos en Madrid. Y en todas partes nos preguntan qué es lo que pasa en Chile, por qué no son capaces de dialogar como lo hacían antes o no son capaces de buscar acuerdos que son necesarios para que el país avance.

12:47 - | Eduardo Frei: Creo que hay que trabajar con todos, hay que hacer de la región un lugar de diálogo, de conversación. En eso quisiera insistir.

12:47 - | Luciano Rivas, candidato a la reelección como gobernador de La Araucanía: Son dos proyectos que se han planteado sobre la mesa. Un proyecto que hemos remarcado mucho el tema de la seguridad, del apoyo a las policías, a los emprendedores y emprendedoras de nuestra región, a las mujeres de manera especial, esta visión que tenemos con la salud, con la educación y que obviamente ahí tenemos matices que son importantes"

12:37 - | René Saffirio, candidato a gobernador de La Araucanía: La confianza está no en el resultado, quiero ser muy sincero en eso, la confianza está en haber realizado un trabajo titánico durante prácticamente un año. Es muy complejo poder cubrir territorialmente una región completa, una tan extensa como la nuestra.

Dos detenidos en el Biobío Incidencias en las elecciones en el Biobío: Dos vocales de mesa detenidos por llegar ebrios a cumplir con su labor. Uno en Penco y otro en Talcahuano.

11:50 - | Claudio Orrego: No es lo mismo una comuna de altos ingresos como una comuna como La Pintana, como Renca, como Quinta Normal o como Cerro Navia. No es lo mismo una comuna pequeñita que una comuna grande como Maipú o Puente Alto. Tenemos que asignar los recursos donde hay más necesidad, poner más donde hay menos. La consideración política no puede obstaculizar el entregar los recursos a quien corresponde.

11:49 - | Claudio Orrego: Si soy electo gobernador, vamos a trabajar con los 52 alcaldes y alcaldesas, no importa su color político. La ciudadanía nos exige a gritos que nos pongamos de acuerdo, no quieren ni insultos, ni violencia, ni peleas pequeñas, quieren que trabajemos por hacer de Santiago un lugar más seguro, por hacernos cargos de la crisis ambiental y sobre todo por este gran dolor de nuestra ciudad y región, que es la tremenda desigualdad.

11:49 - | Claudio Orrego: Creemos que uno puede tener y defender con pasión su idea, pero se tiene que entender no somos enemigos, somos adversarios y lo que nos une es el amor por Chile y también por nuestra región.

11:23 - | Claudio Orrego: Esta ha sido una campaña bien intensa, pero llegamos a este día tan importante, en que el pueblo habla, con mucha paz en el corazón. Hemos hecho una campaña limpia, hemos propuesto ideas para Santiago, ochenta ideas para recuperar la ciudad para las personas, hemos tratado con respeto a todo el mundo, hemos traído yo diría el entusiasmo y el cariño de vuelta a la política.

11:21 - | Dos hombres fueron detenidos por Carabineros, en la zona norte de La Serena, por negarse a ser vocal de mesa.

11:03 - | Largas filas en comisarias para excusarse de votar esta jornada

10:53 - | Puente Alto: Hombre fue detenido por llegar a votar ebrio

10:50 - | Francisco Orrego, candidato de Chile Vamos a gobernador, asegura que realizó una campaña con %u201Crespeto%u201D y se defiende de las críticas por sus contantes descalificaciones: "No es lo mismo estar en un programa de debate, donde el debate lógicamente es apasionado, a estar en un debate político donde lo que se busca es ejercer el cargo de gobernador"

10:49 - | Francisco Orrego, candidato de Chile Vamos a gobernador: Siento que hemos realizado las propuestas correspondientes, que hemos conversado con los vecinos, que hemos escuchado y hoy es el día final después de un largo camino de cuatro meses.

10:21 - | Francisco Orrego, candidato de Chile Vamos a gobernador: Espero una elección bien apretada. Estamos hoy en las manos de Dios y en las manos de los vecinos. Ya hicimos una campaña durante cuatro meses que fue bastante linda y hoy día solamente queda esperar. Yo estoy muy tranquilo.

10:17 - | Delegado Presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala: La elección se está desarrollando en un clima de absoluta normalidad y esperamos que al final de la jornada nos tengamos un gobernador electo con un amplio margen, a propósito del apoyo que requiere de la ciudadanía para llevar adelante este proceso.

10:06 - | Servel: Solo quedan 75 mesas por instalarse a nivel nacional

10:06 - | La votación de Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI

10:05 - | La votación de la expresidenta Michelle Bachelet

"Estoy segura que será un buen día para cada una de las regiones", afirmó Evelyn Matthei en sus redes sociales

09:55 - | Tomas Vodanovic (FA), alcalde de Maipú, y segunda vuelta de gobernadores: Claramente esa cuestión se ve dificultada cuando quien tú tienes al frente es una persona que insulta (...) No son liderazgos, que le hagan bien ni a la política, ni a la ciudad, ni al país

09:51 - | Tomas Vodanovic (FA), alcalde de Maipú, y segunda vuelta de gobernadores: Esto no se trata de ataques cruzados, se trata de sentarse a la mesa y perseguir objetivos comunes.

09:51 - | Evelyn Matthei (UDI): Nosotros nos damos cuenta que un buen gobernador, aunque no tenga las facultades, podría hacer muchísimo en materia de seguridad ciudadana (...) Los gobernadores manejan mucho dinero, y en vez de fundaciones lo que queremos es que se preocupen de la seguridad ciudadana, de la gestión, en materia de salud y crecimiento

09:46 - | Evelyn Matthei (UDI): Las elecciones son una mezcla entre el ambiente que se vive, los candidatos y muchos otros factores. Lo que sí, los candidatos nuestros los hemos escogido de tal manera que puedan ser muy buenos gestores.

09:46 - | ExPresidenta Michelle Bachelet: "No creo que se pueda sacar una lectura exagerada de esta elección, pero obviamente que las fuerzas políticas tendrán que leer los resultados, sacar las conclusiones y mirar para los desafíos del próximo año"

09:35 - | ExPresidenta Michelle Bachelet: "Es importante quien gobierne cada región, y creo que las personas que aspiran a que se cumpla su sueño, sus necesidades y que se pueda conseguir, se pronuncien y voten".

09:03 - | Segunda vuelta de gobernadores: El Servel informó que la instalación de mesas supera el 97% a nivel país

Revisa si tu mesa de votación ya está instalada

08:30 - | A las 08.40 horas, el Servel informó que un 60,87% de las mesas de votación ya están instaladas en el país

08:29 - | "Garantizar a cada chileno y chilena que pueda ejercer su derecho a voto sin barreras es un compromiso irrenunciable de este gobierno", aseguró el subsecretario de Transportes, Jorge Daza

08:25 - | Subsecretario de Transportes, Jorge Daza: "Tal como ha ocurrido en las últimas elecciones, Metro y EFE tendrán gratuidad, así como 2.269 servicios en zonas aisladas y rurales en todo el país. Son 1.467 de estos servicios que están especialmente dispuestos para estos sufragios".

La situación del comercio para esta jornada

08:14 - | Se inician las filas en las Comisarias para excusarse por no votar esta jornada

22:44 - | Estas son las zonas donde ningún candidato alcanzó el 40% de los votos necesario para acceder al cargo, y los aspirantes que disputarán el balotaje: Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cooperativa (@cooperativa)

22:44 - | Los comicios se llevarán a cabo en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.

22:44 - | La jornada electoral, al igual que las últimas ocasiones, será de voto obligatorio