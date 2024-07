Bachelet y Matthei buscan ordenar coaliciones de cara a elecciones municipales y regionales

La expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2014-2018) se reunió este miércoles con los timoneles de los partidos oficialistas, más Alberto Undurraga (Democracia Cristiana), en un almuerzo en el comedor del Senado.

El encuentro se agendó aprovechando que la otrora mandataria iría a la cuenta pública del Congreso.

Todo esto, en medio del estancamiento de las conversaciones al interior del oficialismo para conformar una lista única para la elección de gobernadores regionales, cuestión que preocupa a varios dirigentes, debido a que el plazo máximo para inscribir las candidaturas ante el Servicio Electoral (Servel) es el 29 de julio.

La presidenta del Partido Socialista (PS), la senadora Paulina Vodanovic, resaltó que Bachelet -militante de la colectividad- "es nuestra máxima líder, nuestro referente del centro y de la izquierda chilena, y tener a nueve presidentes de partidos en Valparaíso es una posibilidad de poder conversar, de tener un diálogo político que va más allá de lo coyuntural, sino más bien de las orientaciones para el progresismo".

Por su parte, el presidente transitorio del Frente Amplio (FA), el diputado Diego Ibáñez, afirmó que "los tiempos no están para más fragmentaciones. Hoy necesitamos, como nos enseña también la izquierda francesa, hacer frente a los discursos conservadores y de odio con la unidad más amplia".

"En ello vamos a estar trabajando como Frente Amplio. En ello vamos a estar conversando hoy también con la expresidenta Bachelet, para escucharla, para escuchar su experiencia, y todos los sectores, con todos los matices de diferencias, podamos unirnos detrás de candidaturas únicas a los gobiernos regionales", agregó.

Tras la cita, Bachelet destacó que hablaron sobre "cómo seguir apoyando para que Chile siga avanzando y progresando, y cómo también es importante que eso se refleje en los mejores candidatos, tanto en las elecciones municipales como de gobiernos regionales, para que puedan estos candidatos responder a las necesidades y dar soluciones a las necesidades que tiene la gente".

"Ha sido una conversación muy interesante, una primera conversación que he tenido con ellos y me voy muy contenta, porque creo que ha habido un ánimo muy de buscar lo mejor para resolver los temas de la gente", recalcó.

APOYO DEL FA Y EL PS A ORREGO

Precisamente esta mañana, la directiva provisoria del FA y la mesa del PS se reunieron con el actual gobernador de Santiago, Claudio Orrego, para hacer oficial el respaldo a su campaña a la reelección en los comicios de octubre próximo. Esto, luego de que en la víspera el exmilitante de la DC inscribiera su candidatura como independiente.

En este contexto, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, tachó de "abierto gesto inamistoso" hacia las demás fuerzas oficialistas el respaldo del FA y el PS a Orrego.

"Estamos haciendo un tremendo sacrificio por responder al llamado a la unidad que hace el Presidente de la República y, por cierto, nos preocupa que ya hayan salido a proclamar otros partidos a un candidato independiente fuera del pacto cuando la mesa de negociación está instalada (...) Estos dos partidos levantaron, en los hechos, la mesa de negociación, por eso es considerado un gesto inamistoso por mi partido y nuestro comité político está muy preocupado", señaló la dirigenta en El Primer Café.

A su vez, el timonel de la DC, Alberto Undurraga, sostuvo que "Claudio Orrego es, a mi juicio, el mejor candidato del sector para gobernador y el hecho de inscribirse como independiente y no en el pacto no cambia ello", reconociendo que "al menos en la DC no hay otra candidatura que sea viable, por razones electorales, porque nuestros alcaldes y nuestro electorado apoyan a Orrego".

"Nosotros tenemos que definir (el respaldo) institucionalmente, pero creo que queda claro de mis palabras que, más allá del impasse de si se inscribe con uno o con otro, si es el mejor candidato, tenemos que apoyarlo", afirmó el líder falangista.

CITA DE MATTHEI CON RN

La alcaldesa de Providencia, y principal carta presidencial de la derecha, Evelyn Matthei, liderará este miércoles una cena con parlamentarios de Renovación Nacional, en medio de las negociaciones en Chile Vamos y que han generado fricción con Demócratas, Amarillos y el Partido Republicano.

"Soy una convencida de que en la política, como en todas las actividades de la vida, las confianzas, los cariños, el conocerse, el despejar problemas personales, hace que todo ande mucho mejor", dijo la exministra.

Matthei añadió que "nosotros tenemos muchísimo avanzado. Cuando existe una segunda vuelta es posible que vaya más de un candidato, esto es como la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En todo caso, lo que yo he visto es realmente un trabajo conjunto en todo Chile Vamos".