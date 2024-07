"Cálculo electoral": Oficialismo y oposición se acusan tras rechazo de multas por no votar

Una lluvia de acusaciones cruzadas ha desatado el limbo legislativo en que quedó la reforma que extiende a dos días las elecciones municipales y regionales de octubre.

En la víspera, la Sala del Senado votó en contra del acuerdo que buscaba reponer las multas a los ciudadanos que no cumplan con el voto obligatorio y no tengan justificación, rebajando el monto máximo aplicable.

Uno de los puntos que generó resquemor en la Cámara Alta es la participación de extranjeros en el proceso, quienes no estarían sujetos a la multa ya que no tienen la obligación de votar, pese a ser ciudadanos chilenos. Según la Constitución, si llevan avecindados cinco años en Chile y cumplen los requisitos, "podrán" sufragar, es decir, se les abre la posibilidad, pero no están obligados.

En ese marco, el texto de la comisión mixta los agregaba al grueso de la población sujeta a la sanción, acápite que fue rechazado por el oficialismo, que votó en contra o se abstuvo; de ese sector sólo apoyaron los senadores Alejandra Sepúlveda y Esteban Velásquez, ambos de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

"UNA DESPROLIJIDAD DEL GOBIERNO ENORME"

"Yo creo que aquí hay una desprolijidad del Gobierno enorme, porque no puede ser que a última hora levante este tema de los electores versus ciudadanos, que es algo discutible, por supuesto, lo podemos discutir, pero echa abajo una reforma electoral importante y, además, sobre algo que se va a votar en tres meses más, no estamos hablando para los próximos años", reprochó el presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Undurraga, en El Primer Café.

El líder DC resaltó que "es una pésima noticia para la democracia que finalmente se haya rechazado la multa, no por la multa en sí misma, sino porque el efecto que tiene es que volvemos al voto voluntario".

"Me da la impresión de que a varios les gusta la idea (de regresar a la voluntariedad del sufragio), porque no hay convicción respecto al voto obligatorio, pero, si es así, que se sincere la discusión y discutamos sobre el fondo, pero a través de estos argumentos bien alambicados volver al voto voluntario creo que es un error para Chile, es un error para la democracia y tenemos que cuidarlo, más allá el cálculo electoral de a quién le conviene o a quién no le conviene en la próxima elección", enfatizó.

Opinó en la misma línea el exdiputado Luis Pardo, militante de Renovación Nacional (RN) y director ejecutivo del Instituto Libertad: "Coincido con que acá hay desprolijidad, pero no solo de prolijidad; hay mucho desorden".

"Este es un proyecto del Gobierno que tanto en la Cámara como en el Senado no ha tenido el apoyo de todos los parlamentarios del Gobierno. Luego, el ministro Elizalde llega tarde a una discusión donde es fundamental la presencia del ministro secretario general de la Presidencia, sobre todo si se han introducido elementos nuevos que no están bien fundamentados, y luego viene todo lo que vimos, que no le hace nada bien a la democracia también, que es toda esta discusión entre los senadores y el ministro y finalmente termina esto abortando en la forma en que lo hizo", comentó el otrora parlamentario.

Pardo sentenció que "solo cabe esperar que esta vez, cuando el Gobierno introduzca el veto, que es la única forma que le queda de arreglar este problema, lo haga viendo bien los textos, conversándolos antes, ojalá, para que pasemos este bochorno de estar a tres meses de una elección sin el marco regulatorio que la va a regir".

"VOTACIÓN VOLUNTARIA DE FACTO"

A su turno, el diputado Miguel Ángel Calisto, de Demócratas, aseguró que para su sector "ha sido bastante sorpresivo este rechazo por parte del oficialismo al texto de la comisión mixta".

Según el legislador, "el problema de fondo no es finalmente el tema de los extranjeros, porque el tema de los extranjeros no estaba incorporado en el mensaje. Hubo, además, tres votaciones anteriores -el plebiscito de salida, la elección de consejeros constitucionales y el segundo plebiscito- donde nunca fue tema la situación de los extranjeros".

"Aquí lo que existe", acusó Calisto, "es que el Gobierno, y particularmente los parlamentarios de Gobierno, buscaron distintos tipos de argumentos para eliminar la multa para, en definitiva, impulsar, a través de cálculo electoral, evidentemente, un mecanismo para eliminar la multa y hacer una votación voluntaria de facto".

El diputado de Demócratas basó su tesis en que "cuando participó un 50% del padrón (en el plebiscito constitucional de entrada de 2020), ganó el Apruebo con un 78%. Con el voto obligatorio (en el referéndum de salida de 2022) participó el 85,7% del padrón y ganó el Rechazo con el 61,86%".

EN LA OPOSICIÓN "SUPONEN QUE LOS VENEZOLANOS VAN A VOTAR MAYORITARIAMENTE POR LA DERECHA", DICE EL FRVS

Desde el oficialismo, en tanto, la presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, indicó que el resultado de ayer le "preocupa, naturalmente", pues "siempre hemos sido partidarios del voto obligatorio".

"El primer proyecto que se presentó para reponerlo fue de los regionalistas verdes Jaime Mulet y Esteban Velázquez y para nosotros es particularmente importante, porque entendemos que siempre el voto obligatorio ha sido una conquista de los sectores populares y de la centroizquierda", aseveró la dirigente.

Torrealba planteó que "sin duda que aquí hay un tema político de fondo, que es que ahora la derecha está muy cuadrada con defender el derecho a los extranjeros, porque suponen que los venezolanos van a votar mayoritariamente por la derecha".

"Yo espero que en mi sector no haya interés de ese tipo y un cálculo tan limitado, pero naturalmente que los extranjeros no deben tener derecho a voto", sino que "sólo los ciudadanos", señaló la timonel FRVS.

"Sin embargo", ádvirtió la dirigenta, "previamente hay que resolver este tema técnico de que se les asignaba a los ciudadanos una distinta categoría que a los votantes y los votantes no necesariamente son ciudadanos, que es lo que provoca este enredo y que hace que el ministro Elizalde advierta que este es un error de el Ministerio que encabeza y que tienen que corregirlo y están evaluando las estrategias para corregirlo, pero sin duda que hay que despejar esto y mediante el veto yo supongo que se llegará a un buen resultado".

Como sea, Torrealba remarcó que "agrandar el tema y ampliarlo hacia los derechos hacia la migración en su conjunto es un poco más de lo que esta discusión merece".

Finalmente, el Gobierno confirmó este miércoles que presentará un veto para reponer las multas por no cumplir con el voto obligatorio.