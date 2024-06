Carter cuestionó a Hoffmann por falta de apoyo a triunfador de las primarias en La Florida

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, criticó a la UDI, su partido, por falta de apoyo a Daniel Reyes, quien ganó las primarias de esa comuna como independiente con un cupo del gremialismo.

Tras su triunfo, Reyes dijo la noche de este domingo que "hubo alguien por ahí, que por supuesto no está acá, que me dijo que cómo pretendía ser candidato si a mí no me conocía nadie", haciendo referencia a la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

Carter aprovechó las declaraciones de su "delfín" para expresar que se trató de un comentario "muy lamentable" por parte Hoffmann, y valoró que "estamos en un país donde pueden llegar tan alto como sea su esfuerzo. No es la forma de tratar a nadie".

Esta jornada, la directiva de la UDI se refirió a los resultados de las primarias, instancia en la cual fue consultada Hoffmann si correspondía considerar a Reyes como candidato de Chile Vamos.

Al respecto, respondió que "para realizar primarias se necesita nuestra firma. Nosotros siempre hemos estado comprometidos con esa primaria, impulsamos las primarias, llevamos más de un candidato en la comuna de La Florida y, por lo tanto, yo creo que en esto hay que tener humildad en el triunfo".

Asimismo, la exdiputada señaló que "fuimos promotores (de las primarias)", por lo que añadió que "quiero evitar cualquier tipo de caudillismo, personalismo".

"Hoy día lo que corresponde es apoyar al candidato Reyes y lo que nos queda es concitar la unidad de todo el sector para que Daniel Reyes sea el próximo alcalde", remarcó.

En un principio, Reyes quería ir como candidato en cupo de Renovación Nacional (RN), sin embargo, en medio de la negociación, la UDI exigió que fuera por su colectividad.

El gremialismo logró el triunfo de siete candidatos en esta primaria, además de la gobernación de Aysén, mientras que RN se quedó con nueve municipios, así como también se quedó en primer lugar en votos a nivel nacional y venció al gremialismo en la emblemática comuna de Lo Barnechea.