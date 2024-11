Claudio Orrego: Esta candidatura va a seguir creciendo con apoyos transversales

El candidato a la gobernación metropolitana, Claudio Orrego, salió al paso de las críticas por el apoyo que le entregó el Partido Comunista para la segunda vuelta del próximo 24 de noviembre.

El exmilitante DC sostuvo que "a mí me llama la atención que la gente sea tan selectiva para evaluar los apoyos. Cuando me apoyó un sector de Amarillos, cuando me apoyó Andrés Velasco, Pablo Matamoros, René de la Vega, pareciera que eso no importa. Aquí lo único que puedo decir es que la única candidatura que está sumando apoyos más allá de las fronteras políticas es la nuestra y esperamos seguir haciéndolo los próximos días".

"No se pongan nerviosos, porque esta candidatura va a seguir creciendo con apoyos transversales", insistió.

Orrego recordó que "recibimos de parte del Presidente de la República una promesa en tiempos de campaña, que se iban a eliminar los delegados presidenciales y no se eliminaron. Ahora, nosotros hemos pedido algunas cosas alternativas, por ejemplo que se legisle sobre la facultad de prevención del delito para los gobiernos regionales".

Mientras tanto, en Chile Vamos aún trabajan en coordinarse para entregarle su apoyo a Francisco Orrego, esperando una pronta definición por parte de Amarillos, la que será dada a conocer durante los próximos días.