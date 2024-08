Definitivo: Ripamonti será candidata a la reelección como alcaldesa de Viña del Mar

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, informó este lunes que el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso aceptó la apelación por problemas en su candidatura, por lo que oficialmente ya está en la papeleta para la reelección de octubre.

El Servicio Electoral (Servel) había rechazado su candidatura la semana pasada por no cumplir en aspectos normativos referentes a su declaración jurada.

En detalle, el órgano señaló que su declaración jurada no aparecía suscrita ante un notario o ante el oficial del Registro Civil de la comuna donde resida el candidato, no estaba suscrita por el declarante y no señalaba fecha de otorgamiento.

Tras apelar a la decisión, esta jornada el TEC habilitó la candidatura de la alcaldesa frenteamplista, quien agradeció el apoyo recibido en estos últimos días.

"A todas las personas que me han preguntado y que se han preocupado por nuestra candidatura, quiero contarles que estamos en la papeleta", destacó Ripamonti en sus redes sociales.

En esta línea convocó a su candidatura "a todas aquellas personas que se preocuparon, pero que también durante 16 años vieron el abandono de sus barrios y que no quieren que retrocedamos".

"Los convoco para que unan toda esa fuerza y esa preocupación, a que se informen, formen una opinión, estudien los argumentos y que se unan para que juntos hagamos que Viña avance, para que juntos, ganemos esta elección", cerró la jefa comunal.