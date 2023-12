Eduardo Frei pidió "certeza jurídica" para que el país progrese tras plebiscito

En el marco del plebiscito constitucional de salida, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-2000) se trasladó esta mañana hasta el Colegio Villa María Academy, ubicado en la comuna de Las Condes, donde emitió su voto.

Tras haber sufragado, el exlíder de la Democracia Cristiana afirmó que "en un comunicado, señalé que iba a votar A Favor, porque había ponderado todos los argumentos A Favor y En Contra, y creía que era mejor para Chile terminar este proceso. Por eso lo reitero hoy día, creo que ya llevamos cinco años de discusión constitucional, necesitamos certezas, seguridad".

"Necesitamos certeza jurídica para que el país progrese. He visto que todos me preguntan qué pasa en Chile, cinco años discutiendo esto, no puede ser en un país que era mirado como organizado y respetuoso de las instituciones", agregó.

"Hace 10 años que no crecemos, no se definen los temas de salud, de educación, de vivienda ni de las pensiones. Yo creo que, si la gente vota como yo voté, se debiera terminar este proceso. Hay otros que dicen que se va a terminar igual, yo no creo que se va a terminar, yo creo que se va a seguir", sostuvo.

"Yo pienso que, a partir de mañana, debiéramos vivir un nuevo momento. Chile está muy complicado, hemos visto harto grado de corrupción en el país, la inseguridad que tenemos, baleos, sicariatos, secuestros, que nunca habíamos visto en nuestra historia, eso tiene que terminar", cerró el exmandatario.