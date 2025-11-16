14:06 - | Elecciones 2025: Comienza el cierre de mesas en diversas ciudades de Europa

13:56 - | Jeannette Jara: Más que caótica, mi llegada fue masiva y alegre. Puedo andar tranquila por la calle, no estoy atrás de un vidrio

13:51 - | Jeannette Jara: Voten informados, elijan bien a quienes van a representarles en el parlamento, porque para poder cumplir luego con el programa de gobierno, se necesitan parlamentarios, diputados y senadores que puedan apoyar

13:17 - | Elecciones 2025: La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, llegó a su local de votación en Conchalí

13:03 - | Las filas en Estación Mapocho

12:42 - | Elecciones 2025: Llegando a la hora de almuerzo, se siguen registrando largas filas en los centros de votación

12:40 - | Servel informó avance de la constitución de mesa La Presidenta de Servel, Pamela Figueroa, informó que el 99% de las mesas ya se encuentran instaladas y que el proceso avanza con normalidad.

Reiteró el llamado a revisar los datos electorales en https://t.co/hA23u5f7qw para conocer mesa, local y número de ubicación en el padrón. pic.twitter.com/Kgz6levROx — Servicio Electoral (@ServelChile) November 16, 2025

12:21 - | La gran cantidad de votantes en Puente Alto Colegio Alicante del Sol Puente Alto. Gran presencia de votantes, llegarán 18.700 personas en un total de 47 mesas. @Cooperativa #CooperativaElecciones pic.twitter.com/YCf3CcMwJ6 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) November 16, 2025

12:17 - | El proceso eleccionario chileno en Buenos Aires se desarrolla de manera "muy ágil", con un tiempo de espera no mayor a "5 o 10 minutos" y "sin colas", según reportan desde el país trasandino

12:17 - | Votación en Puente Alto Colegio Compañía de María Puente Alto. Comienzas las filas para votar, aumenta el flujo de personas a esta hora. @Cooperativa #Cooperativa90 pic.twitter.com/I6OhfDtlWi — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) November 16, 2025

12:15 - | La votación en Rancagua Colegio José Antonio Manso de Velasco en #Rancagua #CooperativaElecciones pic.twitter.com/anblX1BvpM — Paola Moreno Pérez (@pakamope) November 16, 2025

11:50 - | Expresidente Frei: Hoy no es un día darse gustitos personales, hay que trabajar, pensar con responsabilidad y con convicción, y así votar, y siempre pensando en el futuro y lo mejor para Chile

11:48 - | Franco Parisi: Nosotros vamos a pasar a segunda vuelta, entre 21-22% vamos a sacar, y va a quedar claro de que Chile está buscando el centro y no los extremos que la hacen tan mal

11:47 - | Nosotros vamos a pasar, son cinco millones de votantes que nadie puede decir de que son de extremo. Estamos seguros de que va a salir reflejado eso, y por eso le pido a los canales de televisión que no se adelanten

11:27 - | Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo y la DC: Hay emoción, más que nada porque ha sido un largo camino. Yo sé que la gente me empezó a conocer desde cuando era ministra, pero la verdad he estado siempre vinculada a los temas sociales y políticos. Y es muy lindo estar ahora acá

11:24 - | Parisi: Nosotros vamos a trabajar con los mejores, creemos que hay mucha gente en el aparato público, personas como Dorothy Pérez que nosotros queremos abrazar, darle la posibilidad que sea subsecretario y también ministro

11:13 - | Franco Parisi, candidato presidencial del PDG: Creo que va a ser muy malo que nos enfrentemos a una situación que vivimos en 2021, donde había un facho y un comunacho, lo que realmente ha deteriorado la mancomunión en Chile

11:12 - | Eduardo Artés y posible apoyo a Jara: Una política de seguridad alimentaria, terminar con el estado de excepción del Wallmapu (...) libertad de los presos políticos en general. Si entiende eso, podemos conversar

11:02 - | Ministra Camila Vallejo: Cada voto vale y es muy importante que la gente siga participando de manera informada. Aquí está en juego la consolidación de nuestra democracia, una democracia que cada vez que avanzan los años, transcurre nuestra historia, tiene que llenarnos cada vez más de orgullo

10:58 - | Delegado Gonzalo Durán: Vamos a esperar cómo evoluciona el transcurso del día, pero en general yo diría que el país tiene una tradición ciudadana muy importante y entienden la importancia de un proceso electoral

10:51 - | Candidato Harold Mayne-Nicholls: Hemos podido aprender muchísimo, incluso a esta altura que uno cree que ya no se aprende

10:49 - | Candidato Harold Mayne-Nicholls: Ha sido una experiencia enriquecedora, de gran aprendizaje. Estoy muy contento y agradecido de tanta gente que nos ha abierto sus corazones para contarnos sobre todos sus dolores

10:45 - | "Desde Magallanes, invito a todos los chilenos y chilenas a votar", dijo el Presidente Gabriel Boric tras sufragar en Punta Arenas Desde Magallanes, invito a todos los chilenos y chilenas a votar, no sólo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con nuestra democracia y con nuestro Chile. Como Presidente de la República, me ha tocado recorrer todo el territorio nacional y sé lo importante que es%u2026 pic.twitter.com/i70d0lEGxW %u2014 Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 16, 2025

10:45 - | Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos: "Lo que importa no es la foto, sino realmente las intenciones de trabajar juntos. Y ustedes conocen, tengo toda una trayectoria de trabajar con todos los equipos juntos"

10:40 - | Evelyn Matthei y apoyo de José Piñera a Kast: "No eran demasiados cercanos con el expresidente Sebastián Piñera, yo tengo el respaldo de sus cercanos"

10:35 - | Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos: "Tenemos una votación muy importante (...) los chilenos son sensatos, hemos tenido muchos experimentos en los últimos diez años. Tenemos que concentrarnos en los problemas concretos de las personas"

10:18 - | "Espero puras cosas buenas para Chile (...) siento el cariño y tengo la confianza de avanzar a segunda vuelta", afirmó Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, al llegar a votar en Providencia

10:07 - | Sin hacer declaraciones, votó esta mañana el expresidente Ricardo Lagos

10:02 - | José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos: Lo que haría es siempre buscar la unidad (de las derechas), porque nos hace fuertes

09:51 - | José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos: Estoy convencido de que podemos tener hoy un buen resultado (...) hemos hecho una buena propuesta y la ciudadanía valora lo que hemos planteado

09:48 - | Johannes Kaiser, carta presidencial de Libertarios: Me cae muy simpática, pero la señora Jara lo que hace es tratar de convencernos que ella, que es el lobo, se ha transformado en vegetariana y quiere que las ovejas voten por ella

09:39 - | Johannes Kaiser, carta presidencial de Libertarios: Asumir la presidencia es una tremenda responsabilidad, una carga muy pesada que uno tiene que asumir con la humildad y con la dignidad que corresponde. Es un trabajo y uno lo quiere hacer bien el trabajo

09:37 - | Avanza la instalación de mesas en el país #CooperativaElecciones 97,55% de las mesas en el país están instaladas, según actualizó Servel



¿Cómo saber si mi mesa está instalada? En https://t.co/bADjmLuZO7 pincha "instalación de mesas". En menú Filtros podrás ubicar la mesa x división electoral o geográfica #Elecciones2025 pic.twitter.com/YecQSIA5Kk — Seba Miranda Berríos (@smirandaberrios) November 16, 2025

09:33 - | Llega a votar el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami: "Espero que las personas no voten por la manipulación, que voten por la verdad"

09:32 - | "La tercera es la vencida", dice José Antonio Kast, candidato presidencial de Republicanos, al llegar a su local de votación en Paine

09:20 - | Expresidenta Michelle Bachelet: (Espero que) el nuevo gobierno construya todo lo que hemos construido todos los gobiernos anteriores. Quisiera que sigamos perfeccionando nuestra democracia, que pueda seguir la economía funcionando bien y sobre todo que las personas puedan vivir en mejores condiciones

09:14 - | Presidente Boric: Lo que se juega hoy es la consolidación de la democracia, el seguir profundizando nuestra democracia, por lo tanto, no corresponde que haga ninguna declaración que se pueda entender como favoreciendo a una u otra persona

09:12 - | Presidente Boric: Se está votando por la futura presidenta o presidente de nuestra patria, responsable de liderar a nuestro país en los avatares de la historia. Y son ustedes, chilenos y chilenas, quienes determinan el futuro de Chile.

09:12 - | Presidente Boric: Estoy orgulloso de esta nueva jornada democrática de mi país. Y desde Magallanes quiero invitar a toda la ciudadanía a votar, no solo porque es obligatorio, sino porque es un deber cívico con nuestra democracia, con nuestro país que se construye entre todos y todas.

09:04 - | Presidente Boric: Estos son los momentos en que, más allá de las legítimas diferencias propias de la democracia, que es bueno que se expresen respetuosamente, pero también nos unimos en pos de un futuro común

09:01 - | Metro de Santiago tendrá su horario de operación desde las 07.00 hasta las 23.00 horas, con "un 30% por encima de un domingo normal", dijo el ministro Juan Carlos Muñoz

08:57 - | La expresidenta Michelle Bachelet vota en la comuna de La Reina

08:52 - | Resultados preliminares en el extranjero: Jara lidera en Australia y Nueva Zelanda #CooperativaElecciones Resultados preliminares en el extranjero: Jara lidera en Australia y Nueva Zelanda https://t.co/4tUGX3HXDJ pic.twitter.com/n1N9R8GllW — Cooperativa (@Cooperativa) November 16, 2025

08:52 - | La votación del Presidente Gabriel Boric, acompañado de su hija Violeta

08:39 - | Ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz: "Este es un día que el ministerio planifica con hartos meses de anticipación, porque no solamente exige tener un buen servicio de transporte público al interior de las ciudades... También tenemos que conseguir que todas las personas que vivan por aisladas que cuenten con algún servicio de transporte público para poder llegar a su local de votación y ejercer su derecho"

08:39 - | Acompañado de su pequeña hija, Presidente Boric llega a su local de votación en Punta Arenas

08:29 - | Larga fila afuera del Liceo Estación Central para poder ingresar a votar. %uD83D%uDDF3%uFE0F Larga fila afuera del Liceo Estación Central para poder ingresar a votar. Solo tres mesas funcionando en el local. @Cooperativa #CooperativaElecciones pic.twitter.com/wmT2K5ZI46 — Sebastián Aguilar G. (@sebaguilarg) November 16, 2025

08:28 - | "Actualmente por segundo tenemos alrededor de 10.000 a 30.000 personas tratando de ingresar a la página de Comisaría Virtual. Es válido que la saturación podría producir este mal llamado intermitencia que la gente, pero estamos trabajando en forma instantánea", afirmó el comandante Jorge Cárcamo

08:28 - | "Actualmente existen 38.000 trámites que están realizados, a contar de son las 8:11 de la mañana. De esos, 29.000 han sido validados con plena normalidad", afirmaron desde Carabineros por problemas en la Comisaría Virtual

08:23 - | Comandante Jorge Cárcamo de Carabineros abordó las complicaciones con Comisaria Virtual. Aunque evitó usar la palabra "intermitencia" para describir los problemas, explicó la alta demanda que experimenta el sistema.

08:22 - | Desde Buenos Aires, el panorama de las elecciones chilenas se vive con particular interés, no solo por la presencia de ciudadanos chilenos votando en la capital trasandina, sino también por las implicancias políticas que los resultados podrían tener en la ya tensa relación entre el presidente Gabriel Boric y su homólogo argentino, Javier Milei.

07:48 - | Elecciones 2025: Desde las 08.00 horas, comenzó la apertura de mesas de votación en el país. Se define la presidencia, diputados y senadores en siete regiones

07:48 - | Carabineros recuerda que la única razón para ir a la comisaría a excusarse hoy es estar a más de 200 kilómetros del lugar de votación. Otras razones, como enfermedad o estar fuera del país, no requieren de una excusa presencial

07:37 - | Desde temprano se registran filas a las afueras de comisarías para excusarse por no votar, con personas que acusan problemas en la plataforma de Comisaría Virtual para realizar el trámite.

07:19 - | Votación preliminar en Australia: Franco Parisi (155 votos), Jeannette Jara (1.860 votos), Marco Enríquez Ominami (52 votos) Johannes Kaiser (556 votos), José Antonio Kast (462 votos), Eduardo Artés (25 votos), Evelyn Matthei (465 votos), Harold Mayne-Nicholls (64 votos).

07:16 - | Votación Nueva Zelanda: Jeannette Jara (653 votos), Johannes Kaiser (166 votos), José Antonio Kast (123 votos), Evelyn Matthei (112 votos), Franco Parisi (83 votos), Harold Mayne-Nicholls (27 votos), Marco Enríquez-Ominami (11 votos) y Eduardo Artés (9 votos).

07:13 - | La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, lideró las preferencias de voto en Nueva Zelanda y Australia: Fue seguida por Johannes Kaiser (Libertarios) y José Antonio Kast (Republicanos)