Eugenio Tironi: Centro político chileno se reencuentra en Parisi y el PDG

El sociólogo Eugenio Tironi sostuvo este lunes en Cooperativa que la decisión del Partido de la Gente (PDG), que en una votación decidió no respaldar las candidaturas de José Antonio Kast (derecha) o Jeannette Jara (oficialismo), permite a Franco Parisi mantener una posición neutral, lo que se alinea con la lógica histórica de los "centros" políticos chilenos.

En una consulta online realizada el fin de semana, el 78% de los militantes optó por votar nulo o en blanco, frente al 20% que se inclinó por Kast y al 2% por Jara.

En entrevista con Lo Que Queda Del Día, Tironi dijo que esta decisión del PDG "se anticipaba", asegurando que es un movimiento que beneficia al líder del partido de cara a futuras contiendas electorales.

"Parisi está trabajando para el 2029, para esa elección, donde si uno observa sus proyecciones en las tres elecciones pasadas, efectivamente podría ser muy competitivo. Para eso, a él le conviene tener las manos completamente libres y limpias respecto al gobierno que viene, y en función de eso lo mejor era no tomar partido y capitalizar lo nulo y blanco, así que todo eso es a favor de él", puntualizó el experto.

El sociólogo enfatizó que la ausencia de un apoyo explícito a Kast o Jara permite al economista mantener una posición neutral, lo que se alinea con la lógica histórica de los "centros" políticos chilenos.

Este "centro" ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde figuras como el radicalismo hasta la Democracia Cristiana y, más recientemente, el piñerismo, para finalmente ver su rebrote en el PDG y Parisi.

Tironi señaló que esta faceta es crucial para comprender la proyección política de Parisi, quien "ya es un planeta que lleva tres elecciones sacando una importante votación y que constituye un partido".

"Voto bastante desgarrado"

Sin embargo, Tironi también profundizó en Cooperativa la complejidad del votante del PDG, describiéndolo como un "voto bastante desgarrado".

Según precisó, este electorado se define por una dualidad: el votante siente que "ha tenido que luchar contra un sistema que lo acosa, abusa y lo discrimina"; y, al mismo tiempo, "valora el individualismo, el emprendimiento y en cierto modo la lógica mercantil".

Esta tensión interna, que lo acerca a la cosmovisión de las derechas en algunos aspectos, lo distancia de las élites, tanto económicas como políticas (incluida la izquierda), a las que percibe como barreras para su propio progreso.

El experto concluyó que este votante, "tan desgarrado", no tiene una inclinación definida de antemano para la segunda vuelta, y su decisión final se tomará "muy a último minuto".