José Tomás Vicuña, exdirector del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y socio de Nómade Consultora, reprochó que el Congreso Nacional esté aportando a aumentar las tensiones entre la población chilena y la migrante, a propósito de la controversia sobre si dejar o no sujetos a la multa a los extranjeros habilitados para votar en las elecciones de octubre.

La disposición es discutida en el proyecto que habilita la realización de los comicios municipales y regionales de octubre en dos días. La oposición plantea que, al igual que los chilenos, los extranjeros también sean multados si no participan, mientras que el Gobierno defiende que no se puede, puesto que la Constitución les abre la posibilidad de sufragar, pero no los obliga.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, Vicuña opinó que "si están habilitadas para votar, debería haber multa si no votan", por lo que reprochó que el Congreso, al haber rechazado en el Senado la propuesta de la derecha, hizo "un flaco favor al hacer distinciones en tiempos en que hay tensiones entre población migrante y chilena (...) Establecer una diferencia de multas según la nacionalidad hace un flaco favor a generar una tensión mayor".

En cambio, instó a que "ojalá más bien ayudemos a promover la participación, no la tensión", que debiera ser lo relevante de el debate político.

Uno de los puntos críticos también apunta al posible impacto del voto extranjero en los resultados. Vicuña expuso que "para el plebiscito de 2023, la mayor población que podía votar era la de Perú, y luego la de Venezuela. (Pero) probablemente para esta elección la mayor sea venezolana", que además "tiene una tasa de participación más alta". Pese a ello, aclaró que "la población migrante es bien diversa, no solo en su nacionalidad, sino también en su adhesión a la política; como todo grupo".

