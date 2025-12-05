Eyzaguirre: No da resultado tener a la mitad del país contra la otra mitad

Luego de que cerca de cien figuras que fueron parte de la Concertación de Partidos por la Democracia firmaran una carta en la que llaman a los dos candidatos presidenciales, Jeannette Jara y José Antonio Kast, un "compromiso de Estado" y que en sus eventuales administraciones tengan "visión a largo plazo" para enfrentar los problemas del país.

El emplazamiento fue a conseguir acuerdos que permitan avanzar más allá de las diferencias políticas, ante lo cual el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD), quien fue parte del gobierno de Ricardo Lagos y los dos gabinetes de Michelle Bachelet, reconoció en El Primer Café de Cooperativa que "me invitaron a suscribir esa carta y expuse que como soy del Partido por la Democracia y tengo el compromiso de apoyar a Jeannette Jara luego de que ella ganó la primaria, no puedo firmar la carta porque no cuento con la neutralidad".

Pese a ello afirmó que "coincido con el contenido de esa carta. Pronto vamos a tener un nuevo Presidente o Presidenta y espero que después de eso apuntemos a los problemas país. Coincido con el tono de la Sofofa en que los problemas en Chile pasan por acuerdos transversales. Yo sea parte del partidario u opositor al nuevo gobierno voy a mantener mi discurso: creo que el país debe converger al centro".

"Hay que mirar lo que pasa en Estados Unidos. Se dice que estamos cayéndonos a pedazos, pero Estados Unidos tiene una deuda sobre el producto que es tres veces la de Chile, tiene una inflación que está más lejos de la meta que la que tiene Chile. El déficit fiscal es tres veces también el de Chile. Parapetarse la mitad del país contra la otra mitad del país no da resultado. Yo no voy a ser opositor intransigente si gana Kast ni partidario obsecuente si gana Jara. Creo que necesitamos conversar", enfatizó.

Y como ejemplo de que son fundamentales los acuerdos recordó los fracasos de los procesos constituyentes: "La extrema izquierda y la extrema derecha no fueron bien recibidos con sus proyectos constitucionales. Sin acuerdos va a ser muy difícil avanzar. Dejemos el tono refundacional porque con medidas efectistas no vamos a llegar a acuerdos".

Meza: Hay que hacer esfuerzo por buscar acuerdos

Coincidió en la necesidad de que se avance con acuerdos el diputado republicano José Carlos Meza, quien expuso que "el espacio institucional de diálogo en que se pueden plantear cuestiones de largo plazo existe y es el Congreso Nacional. En ese espacio la ciudadanía les puso a las fuerzas políticas el deber de buscar acuerdos. Jeannette Jara si fuera Presidenta va a partir de un piso de 61 o 62 diputados y con empate técnico en el Senado. Y José Antonio Kast va a tener un piso de 75 o 76 diputados. Con menor o mayor esfuerzo van a tener que buscar acuerdos".

El parlamentario reconoció que "el actual Congreso, que termina su periodo y en el que me tocó participar, ha sido particularmente deficiente en buscar acuerdos. Todo ha sido blanco o negro. A Republicanos se nos acusa que nos oponemos a todo y no es así. Los proyectos que consideramos importantes los hemos votado a favor, como en materia de seguridad, en que hemos apoyado los proyectos incluso cuando todo el bloque oficialista no haya apoyado al Gobierno".

"El próximo gobierno va a enfrentar una situación de emergencia. En materia económica hay que enfrentar una emergencia, en materia de seguridad y materia migratoria también. Esa emergencia no la vamos a solucionar si presentamos proyectos que van a chocar contra una pared en el Congreso. Hay que presentar proyectos que tengan la posibilidad de sumar cambios en el Congreso, que puedan recibir otras opiniones y que tengan la opción de ser aprobados", añadió.

Lagos: No es indiferente quién sea Presidente

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) también coincidió con el fondo de la carta pues "los objetivos de largo plazo nadie puede decir que no los comparte. Pero tengo una pequeña discrepancia en que el Congreso tiene una mirada negativa por falta de acuerdos, pero en cosas importantes sí nos pusimos de acuerdo como el ingreso mínimo, el royalty, las 40 horas. Avanzamos en la reforma previsional que costó mucho".

Para el parlamentario "la carta está bien intencionada, pero creo que no es indiferente quién va a ser el próximo Presidente. Me gustaría que se expusiera cuál candidatura es capaz de llegar a los acuerdos. Jeannette Jara como parte de este Gobierno ha logrado acuerdos. La jornada de 40 horas mantuvo el título pero se adecuó con temas que le daban factibilidad. Muchos proyectos se han logrado a través de acuerdos".

En eso hizo el contraste con el candidato republicano: "José Antonio Kast no tiene capacidad de llegar a acuerdos. Su partido no votó a favor de la reforma previsional. Pudo haber rechazado el punto de los seguros y aprobar lo demás. Kast ya se farreó una opción cuando el país le dio la confianza, que fue en el segundo proceso constituyente. Para avanzar en los tres temas que plantea esa carta hay que tener capacidad de llegar a acuerdos y Kast no lo logró. Le entregaron un borrador unánime y se lo llevó para la casa".