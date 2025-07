Izquierda y derecha se imputan inconsecuencia en debate del voto migrante

La diputada Alejandra Placencia (PC) pidió este martes que la derecha reconozca su interés por "conveniencia" de incentivar el voto extranjero, en medio del debate por la reforma que establece que el sufragio sea obligatorio.

En 2022, el Parlamento actual aprobó la restitución del voto obligatorio en el país. Sin embargo, todavía queda un tema pendiente sobre la reforma: establecer las sanciones para que efectivamente el sufragio sea de carácter obligatorio, lo que activó nuevamente el debate del proyecto para consagrar -vía multas- la obligatoriedad del sufragio.

En ese contexto, la diputada Placencia puntualizó: "No podemos tramitar a la rápida ningún proyecto de ley, sobre todo por las implicancias que tiene en una elección tan importante como la elección presidencial".

"Sin embargo, creo que hay que sincerar posiciones, porque la instrumentalización que se hace del voto extranjero para las elecciones municipales o cualquiera, en este caso la presidencial, es, a mi juicio, un abuso que está encubierto a conveniencia de un sector político, la derecha", cuestionó la parlamentaria.

A su vez, la diputada Gael Yeomans (Frente Amplio) apuntó que "al menos la idea general del proyecto de ley es contradictoria. O sea, parlamentarios de la bancada republicana incluso trataron de subir la multa a los chilenos como sanción para no votar, y yo creo que eso es discutible".

"En ese sentido, me parece que tiene que haber una discusión -y lo digo en términos personales- del principio de reciprocidad; es decir, que las mismas normas que se le aplican a los chilenos en el extranjero, sean las que apliquemos a los extranjeros en Chile, puede ser un criterio", propuso la oficialista.

"Se quieren quedar con los votantes duros"

Desde la derecha, el senador Manuel José Ossandón (RN), presidente de la Cámara Alta, afirmó en conversación con El Diario de Cooperativa que el Gobierno está "aterrado" por la incidencia que podrían tener los votos de ciudadanos extranjeros en la presidencial.

Ayer, el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, y su par de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, no estuvieron presentes en la votación de la idea de legislar el proyecto presentado por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), que establece multas para los ciudadanos chilenos que no acudan a sufragar, pero no para los extranjeros.

VOTO OBLIGATORIO 📰 | Sala apoyó que se legisle para fijar multa para quienes no voten en las elecciones populares. https://t.co/nLMrbB7r1V — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 14, 2025

Lo anterior provocó molestia en el diputado José Miguel Castro (RN), presidente de la Cámara, quien afirmó que la ausencia del Ejecutivo en la votación "demuestra que es un Gobierno que hace otra cosa de lo que piensa, porque en el año 2022 lo que más querían para la Convención Constitucional era tener a todos los migrantes".

"Hoy en día, para que no tengan problema y puedan apoyar el proyecto, nosotros sacamos la multa a los migrantes y dejamos solamente ciudadanos. Pero pese a ello, el Gobierno no estuvo presente. Eso quiere decir que, al parecer, no quieren más democracia y se quieren quedar con los votantes duros y no con toda la sociedad", aseguró el legislador opositor.