Jara en debate Anatel: Es evidente que Maduro debe dejar el poder

Como parte del debate de Anatel de cara a la elección presidencial de este domingo en la segunda vuelta, Jeannette Jara y José Antonio Kast se refirieron al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y coincidieron en que debía dejar el poder, aunque difirieron en la forma.

La exministra del Trabajo no dudó al afirmar que "es evidente que Nicolás Maduro debe dejar el poder. El último proceso electoral fue un fraude y Venezuela se ha convertido en un país que alberga una dictadura, que además ha generado fenómenos asociados que nosotros hemos experimentado en Chile, como el de la migración".

"Voy a apoyar desde el sistema internacional todas las medidas que promuevan una transición en Venezuela y que sean, por cierto, adoptadas por el propio pueblo venezolano, pero con apoyo desde mi gobierno también", planteó Jara.

Consultada sobre si respaldaría una amnistía internacional como parte de una transición negociada con Estados Unidos, por ejemplo, en favor de Maduro, puntualizó que "creo que la amnistía es la injusticia, y no creo que eso, en mi lenguaje, esté presente. Yo creo que hay que juzgar a todas las personas que cometen delitos".

En su turno, Kast coincidió en que el líder del régimen venezolano "tiene que dejar el poder y ser juzgado para que pague. Con narcotraficantes no se negocia, que se quede preso".

También afirmó que "le quedan 92 días para entregar el poder, pero creo que se va a ir antes. En 92 días, cuando yo asuma el poder va a haber un cambio de actitud de Chile en la OEA, en la ONU".