Jara y Kast afirmaron que renunciarán a sus partidos de ser electos

Durante el último debate previo a la segunda vuelta presidencial, organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), ambos candidatos anunciaron que renunciarán a sus actuales partidos en caso de ser electos para ocupar La Moneda.

En el primer bloque que abordó el tema de gobernabilidad, el periodista Iván Valenzuela le preguntó a la exministra del Trabajo si renunciaría al Partido Comunista en caso de que llegue a La Moneda. "Así es, porque creo que la Presidenta de Chile tiene que estar or encima de los partidos políticos", respondió la postulante.

Jara argumentó además que "es un buen gesto que también lo hicieron otros estadistas como Sebastián Piñera y Patricio Aylwin".

La misma pregunta se le hizo a Kast, quien respondió que "no tiene ninguna relevancia ser o no ser militante del Partido Republicano. No lo voy a hacer. No voy a seguir siendo militante del Partido Republicano. Lo dije hace cuatro años, entregué la chapita republicana. Les dije que iba a representar a Chile entero".

Y sobre el caso de Jara, afirmó "que hoy diga que va a renunciar al Partido Comunista que ha sido parte del fracaso de este Gobierno no hace ninguna diferencia. Jeannette Jara puede seguir siendo comunista o no serlo, pero va a seguir con la misma política pública que han llevado hasta ahora".