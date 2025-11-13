Jara y polémica por cánticos contra Carabineros: "Me río porque soy una persona alegre"

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, respondió este miércoles a la polémica generada por los cánticos contra Carabineros proferidos por un grupo de simpatizantes suyos durante su cierre de campaña en la capital la noche del martes.

Mientras la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana hablaba sobre el escenario montado en la Plaza de Maipú, se escuchó la consigna "el que no salta es paco".

Este miércoles, en un acto en Talca, Jara restó importancia al incidente, señalando a sus adherentes que la consigna fue interpretada y politizada por sus adversarios y los medios, y que su postura no se rige por los gritos del público.

"Ustedes gritan y después la gente o la prensa o la derecha y los trolls interpretan que yo me río por lo que ustedes están gritando. Cuando uno está acá no entiende mucho y la verdad yo me río, ¿saben por qué? Porque soy una persona alegre y les molesta a algunos", afirmó la aspirante a La Moneda.

La exministra del Trabajo aprovechó la réplica para retomar su estrategia de lanzar dardos directos al círculo de su contrincante de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast. Apuntó específicamente a Bernardo Fontaine, asesor del candidato, cuestionado por su presunto rol en el uso de trolls.

"En enero, escúchenme bien, 1.600.000 personas más van a subir su pensión, a pesar de todo el lobby que hicieron las AFPs, a pesar del asesor Bernardo Fontaine, que ayer estaba con una tremenda cara de palo en el acto de Kast burlándose de la gente", acusó Jara.