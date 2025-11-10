Sorpresa en Chile Vamos por supuesto vínculo de Bernardo Fontaine con red de bots

A menos de una semana de la elección presidencial, un reportaje reveló un presunto vínculo entre la fundación Ciudadanos en Acción, encabezada por Bernardo Fontaine -actual integrante del comando de José Antonio Kast-, y una cuenta anónima que difundió ataques en redes sociales contra Evelyn Matthei y Jeannette Jara.

Una publicación conjunta del medio Reportea y Vergara 240 sostiene que la Asociación de AFP financió actividades de la mentada fundación, desde donde se impulsaron campañas críticas de la reforma previsional.

Con este fin, se pagaba a influencers para difundir mensajes en defensa del sistema de pensiones, entre ellos, Matías Lorca, sindicado como responsable de una de las cuentas bot vinculada a la campaña sucia contra las candidatas de Chile Vamos y del oficialismo

Consultado sobre este hallazgo periodístico, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, apuntó que de esta manera, "volvemos a la denuncia inicial que hizo Evelyn Matthei hace algunos meses respecto de la utilización de bots en campaña para atacar a ciertas candidaturas".

"Los antecedentes que aparecen refieren, eventualmente, a una persona que hoy está en el comando de José Antonio Kast, y por lo tanto, creo que deben preguntar a ellos (al respecto) y no a nosotros", emplazó el diputado gremialista.

En un tono similar respondió el timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz: "Nos sorprende el que Bernardo Fontaine haya estado en esto. Él fue partícipe, en su origen, del acuerdo de pensiones que tuvimos durante este año, pero son él y el comando de José Antonio Kast quienes tienen que dar respuestas sobre lo que realizaron".

Republicanos llama a la unidad en las derechas

Esta controversia surge en la antesala del último debate presidencial televisado, y organizado por Anatel, que se emite este lunes desde las 21:00 horas, cuando se prevé que los abanderados de derecha buscarán marcar diferencias, captar el llamado "voto útil", así como perfilar quién podría avanzar a segunda vuelta.

Por lo pronto, el timonel republicano, Arturo Squella, adelantó que para Kast, "son principalmente dos los focos" que marcarán este foro, partiendo por "decir a los chilenos que tengan esperanza en que Chile puede volver a ser el país más seguro de Latinoamérica".

"En segundo término, decir a todos quienes tomaron la decisión de votar por alguien de oposición que concentremos los votos en José Antonio Kast, y de esta manera, pasemos primeros a la segunda vuelta, asegurando el resultado en la elección final", subrayó el dirigente.