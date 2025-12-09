Kast en debate Anatel: “No vamos a tocar las 40 horas”
Derechos laborales generaron enfrentamiento entre los candidatos presidenciales.
Uno de los temas que generaron enfrentamiento entre los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast en el debate Anatel fue la posibilidad de que este último decida cuestionar la ley que rebaja a 40 horas semanales la jornada laboral en caso de llegar a La Moneda.
Jara criticó el tono de su adversario y lo acusó de instalar descalificaciones en el debate público y lo emplazó a aclarar su postura sobre la reducción de la jornada laboral: "Tú has dicho que es mentira que vas a revertir las 40 horas. ¿Vas a echar atrás la ley? A mí me alegra que la gente pueda llegar antes a su casa".
Kast respondió de forma negativa: "No vamos a tocar las 40 horas. Lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas". En alusión a la seguridad pública.
"Le vamos a garantizar que después de esas 40 horas usted tendrá más oportunidades de llegar a su casa sin temor a ser asaltado o que le quiten el auto", añadió el candidato republicano.
E insistió en que su eventual gobierno no eliminará derechos ya establecidos: "Siempre hemos dicho que no vamos a quitar ningún derecho adquirido. No vamos a terminar con la PGU, ni las 40 horas, ni la indemnización. No se va a acabar el mundo: va a mejorar".
"Vas a tener que modificar tu programa", le respondió Jara.