Kast responde a arremetidas de Jara y hace guiños al "piñerismo"

El candidato presidencial de las derechas, José Antonio Kast (Republicanos), respondió este martes a las críticas de la abanderada oficialista y DC, Jeannette Jara (PC), quien lo ha interpelado en diversos espacios, incluyendo la franja televisiva, sobre temas como los derechos sociales y su postura frente a los presos de Punta Peuco.

En un punto de prensa este martes, la carta de oposición evitó profundizar en estos cuestionamientos, asegurando que su contendora enfrenta tensiones internas y que, por tanto, su propuesta solo se funda en la crítica al otro.

"Ella debe tomar sus decisiones. Ojalá pueda poner de acuerdo a sus asesores para que tomen una línea o la otra, porque para ningún candidato es fácil cuando hay tensión interna", advirtió Kast.

En sus declaraciones, el candidato presidencial también criticó la inestabilidad en el comando de su oponente, asegurando que "ha tenido mucha tensión, porque sube un vocero y lo tiene que bajar por violencia, sube otro vocero y lo tiene que bajar por otra cosa (...) Nosotros hemos mantenido una sola línea".

"La única que le afecta es a ella, porque queda en evidencia que no tiene la propuesta clara y que todo se funda en la crítica al otro y no en lo positivo de uno", puntualizó el republicano, que indicó también que su preferencia está por enfocarse en sus propias propuestas: "Yo tengo muchas cosas de las que hablar y no tengo que hablar de ella".

No obstante, si le solicitan referirse a su oponente, dice estar preparado: "Si me dicen que hable de ella, bueno, le voy a decir: '¿Qué hizo usted como ministra del Trabajo? Generar cesantía', pero lo dejo ahí".

Reunión con directores de Liceos Bicentenario, un gesto al "piñerismo"

En paralelo, a solo días de la segunda vuelta presidencial, Kast intensifica su campaña presentando propuestas en diversas áreas.

El foco de esta jornada estuvo en la educación, con una reunión con directores de Liceos Bicentenario. Esta actividad, que busca debatir posibles medidas a aplicar en un eventual gobierno, fue interpretada por analistas como un gesto al sector "piñerista", dada la relevancia de estos recintos como una política emblemática del expresidente Sebastián Piñera.

De hecho, según se informó, este fue uno de los temas que conversó Kast con la familia Piñera por cuando le entregaron su apoyo de cara a la segunda vuelta.

Agenda de cierre de campaña

En cuanto a sus próximos compromisos, Kast participará en el debate Archi este miércoles y luego concretará visitas a las regiones del Maule, Biobío y Antofagasta.

El cierre oficial de su campaña está previsto para el próximo miércoles en la capitalina comuna de La Florida.