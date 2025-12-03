"La ciudadanía ya tomó una decisión", dice Kast; "no soy heredera de Boric", señala Jara

A 11 días de la segunda vuelta, este miércoles se realiza el Debate Presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) 2025, un encuentro que reunirá -por segunda vez en una semana- a los dos candidatos a la Presidencia de la República, Jeannette Jara (oficialismo y DC) y José Antonio Kast (oposición), en el Campus Oriente de la Universidad Católica, ubicado en la comuna de Providencia.

A las 8:00 horas se dio inicio al evento, que se extenderá por dos horas y es transmitido en vivo por Cooperativa.

Durante la jornada, los aspirantes a La Moneda abordarán diversos temas de interés nacional, en un formato que busca privilegiar el diálogo, la claridad en las propuestas y la participación equitativa de los candidatos.

El debate de Archi, realizado con el apoyo de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con periodistas de radios asociadas al gremio nacionales y regionales.

El primer bloque del debate, centrado en contingencia y actualidad, estuvo marcado por dos grandes temas: la migración irregular y las megatomas de terreno, y las propuestas económicas y laborales, incluyendo cuestionamientos sobre probidad y ética a los asesores de ambos candidatos.

José Antonio Kast fue consultado sobre la expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio, a lo que respondió criticando el "acto dilatorio permanente" del Gobierno y señalando que él "lo habría hecho mucho antes". Para el republicano, la solución es el "cumplir el fallo como corresponde", insistiendo en que "para lograr el Estado de Derecho para poder vivir en paz. Hay que cumplir la ley". Ante la pregunta sobre qué hacer con las familias desalojadas, afirmó que la autoridad podría buscarles un lugar temporal "pero también con plazos determinados".

Jeannette Jara, por su parte, abordó la situación de los migrantes venezolanos sin documentos que buscan volver a su país. Si bien reconoció la criticidad, propuso "ayudarlos para que consigan sus documentos vía Bolivia". Respecto a los 334.000 migrantes irregulares en Chile, desestimó la idea de una expulsión masiva, señalando que, "si se fueran 100 migrantes diarios en un avión todos los días, los 330.000 migrantes estarían expulsados de aquí a nueve años más". Subrayó su rechazo a usar la migración como "tema de campaña electoral" y fue clara al decir: "No podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana".

La posición de Kast sobre la migración irregular, basada en la expulsión, fue interpelada en relación con su fe católica y las críticas de obispos, quienes han calificado su política de "no es hermana, no es racional, no es evangélica". Si bien compartió la "preocupación" del obispo, el candidato diferenció los roles: "La Iglesia tiene una función de acogida, solidaridad, caridad, que es evidente. El Estado lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley". Mantuvo su postura, aunque reconoció que la permanencia irregular de un migrante en Chile "no es un delito", afirmó que "cuando sea un delito, se va a aplicar toda la ley".

Propuestas económicas y la figura del economista Quiroz

En el ámbito económico, Jara fue consultada sobre su propuesta de devolver el IVA de los medicamentos versus resucitar la Ley Fármacos II, desechada en el Congreso. La candidata acusó que la Ley Fármacos II "no avanzó por presiones de la industria", y criticó al principal asesor económico de Kast, Jorge Quiroz, criticado por su vínculo con el gremio de las farmacias y de los pollos en medio de los escándalos de colusión.

"(Quiroz) estuvo defendiendo las farmacias coludidas, no porque sea una opinión mía, sino que porque la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia así lo señalan: (las farmacias) ejercieron su poder económico a fin de que la ley no avanzara", apuntó la abanderada oficialista.

En materia laboral, como exministra del Trabajo, destacó la creación del "seguro de lagunas previsionales" en la reforma que lideró, y para aumentar la formalidad, propone un "monotributo social" para los emprendedores y el "alivio al bolsillo" para las pymes, defendiendo su propuesta de un sueldo vital de 750.000 pesos ya que "busca que la gente logre llegar a fin de mes".

Kast fue consultado sobre sus críticas a la legislación laboral en el sector agrícola, a la que calificó como "leyes ridículas", argumentando que "el mundo rural no es lo mismo que el mundo urbano". Puso como ejemplo las faenas de cosecha y lechería para defender una "norma especial" que permita flexibilidad horaria, similar al sector minero, indicando que "falta voluntad". En cuanto al pequeño agricultor, criticó el sistema de apoyo estatal (INDAP), señalando que lo hace "dependiente" en lugar de darle las herramientas completas: "Nosotros queremos que el pequeño también llegue a ser mediano y grande".

La probidad fue un tema al final del bloque. Kast fue inquirido sobre el diputado republicano Cristian Araya, investigado por el Ministerio Público. El candidato defendió la reacción de su partido, indicando que se toman medidas al inicio de una acción judicial, y que el diputado suspendió su militancia. Rechazó la condena basada en información periodística, señalando que "se toma una determinación cuando hay antecedentes de que en la autoridad comienza una investigación".

Kast tuvo un tenso cruce con la periodista Octavia Rivas, quien le preguntó si nombrará ministro a su principal asesor económico pese a que fue condenado en 2015 por haber manejado ebrio, y su vínculo con las industrias en medio de los escándalos de colusión: "Fue sancionado, cumplió, nunca fue condenado por lo que usted menciona. En las otras afirmaciones que usted hizo, (sobre colusión) hay errores", respondió el abanderado, que dio un fuerte espaldarazo a Quiroz: "Tiene todo mi respaldo".

Un momento de alta tensión se vivió cuando Jara acusó a Kast de "amparar" a quienes "se joden a la gente" con las colusiones: "Tú te jodes a la gente y los amparas (a quienes lo hacen) en tus equipos. Si eres Presidente, ¿vas a hacer lo mismo?", emplazó la exministra del Trabajo.

Tal intervención generó una respuesta inmediata del republicano, quien acusó a Jara de haber "amparado" a Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior formalizado por violación y abuso sexual.

