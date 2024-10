19:41 - | María José Hoffman, candidata a GORE de Valparaíso: "Se abre una opción a la gente que está cansada y decepcionada. El país no está bien y Valparaíso, la región, está muy estancada. Creo que el hecho que haya más gente participando nos va a dar una ventaja a quienes queremos un cambio".

18:49 - | Sebastián Sichel, candidato de Chile Vamos a la alcaldía de Ñuñoa: Seguir atacándose (con Emilia Ríos) es ridículo, lo importante es la comuna (...) Jamás he contribuido a la polarización

18:25 - | Presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle: Las prisiones preventivas y formalizaciones no quitan el derecho al sufragio

18:21 - | Presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle: Me parece que hoy hubo una cantidad de votantes importante

17:00 - | Queda menos de una hora para el cierre de mesa de votación, siempre que no haya electores esperando sufragar

%uD83D%uDD14 Importante | A las 18:00 horas, y siempre que no haya electores esperando votar, el presidente de la mesa declarará la suspensión de la votación %uD83D%uDD55. En ese momento se procederá a sellar las urnas y cajas por todos sus contornos %uD83D%uDD12%uD83D%uDCE6. #Elecciones2024CL #EleccionesMunicipales

15:44 - | José Tomás Vicuña, socio de Nómade Consultora, y padrón electoral de migrantes: Chile es de los pocos países en el mundo que permite a las personas migrantes votar en todas las elecciones, lo que me parece una buena política (...) Hoy son 785 mil personas, y capaz que en 2030 lleguemos al millón de electores migrantes

14:40 - | Seremi de Transportes Valparaíso, Edgardo Piqué: La jornada se ha iniciado con muy poca movilidad, con pocos vehículos en la calle. Hemos estado monitoreando desde las 07.00 horas. Se ha ido incrementando, pero estimamos que no ha sido un gran flujo que ha ido hacia los locales de votación.

14:36 - | Delegada presidencial de Valparaíso, Sofia González: "En materia de seguridad, se me ha informado que hay dos personas que han sido detenidas en el marco de esta elección por distintas situaciones menores. También en materia de emergencia hemos tenido algunos accidentes de tránsito, también menores, y que han logrado ser abordados rápidamente"

14:18 - | Nicolás Hurtado, candidato PC a la alcaldía de La Florida: Esperamos que el proceso siga estando tan correctamente como ha estado hasta ahora. Estuvimos viendo algunos locales, todo está votándose bien, no hay aglomeraciones, está todo tranquilo.

12:45 - | Carabineros entregó una cifra actualizada de las excusas por no votar: Se reportaron 185.282 trámites ingresados en Comisaría Virtual, de los cuales 103.289 están validados

12:35 - | Alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, candidata a la reelección, llegó a votar y hubo algunos altercados con sus detractores: "Quien grita más no es quien gana", dijo

12:21 - | Fares Jadue por imposibilidad de votar de Daniel Jadue: "Me parece muy injusto; está siendo investigado, no tiene ninguna condena, sus derechos ciudadanos no han sido conculcados. Él tiene todo el derecho de poder asistir a votar"