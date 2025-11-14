Síguenos:
Tópicos: País | Política | Elecciones

Matthei: A los chilenos "les importa un pito" una eventual foto con Kast y Kaiser como gesto unitario

Publicado:
| Periodista Radio: Mariano Reyes
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ante la duda persistente sobre qué es lo que hará la candidata la noche de los resultados preliminares de las elecciones, corre el rumor de que realice esta acción.

La abanderada reconoció que estos "simbolismos" son importantes para el mundo político, pero expresó que a la gente "le interesa que alguien se haga cargo de sus problemas".

Matthei: A los chilenos
 ATON

"Lo único que siempre pienso es qué es lo que piensa la señora Juanita", dijo Matthei.

En portada

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, expresó que "al 95% de los chilenos le importa un pito" que, como gesto de unidad en la derecha, se saque una foto con los abanderados republicano, José Antonio Kast, y libertario, Johannes Kaiser, la noche de los resultados de las elecciones.

El rumor de la eventual fotografía empezó a correr ante la duda persistente sobre qué es lo que hará la exalcaldesa de Providencia luego de conocerse el resultado de los comicios. 

Mientras que desde su comando evitan dar certezas al respecto, la candidata -que esta jornada agradeció el trabajo realizado durante la campaña- aseveró tajante: "Lo único que siempre pienso es qué es lo que piensa la señora Juanita. Muchas veces, todos estos símbolos son súper importantes para los que están metidos en la política todos los días".

Sin embargo, "para las personas que no están metidas en la política, que es la inmensa mayoría, lo único que quieren es a alguien que se haga cargo de sus dolores y problemas", afirmó.

"Las fotos o no fotos, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito", cerró Matthei.

