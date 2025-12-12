Metro y trenes urbanos serán gratuitos este domingo de elección

Las autoridades han dispuesto una serie de medidas logísticas para la segunda vuelta presidencial del domingo, con un fuerte foco en el transporte, para facilitar el sufragio en el balotaje.

La principal disposición en la capital es la gratuidad de los principales sistemas de movilidad: tanto Metro de Santiago como el servicio de trenes EFE en el sector urbano operarán sin costo para los usuarios durante toda la jornada.

En tanto, Red Movilidad aumentará su oferta de buses en un 80% en horario punta, entre las 9:00 y 14:00 horas, y en un 60% en horario no punta, en comparación a un domingo normal.

Metro, en tanto, aumentará en un 30% en comparación a un domingo habitual, adelantando su horario de apertura a las 7:00 de la mañana.

Los trenes de EFE Valparaíso, Central y Sur también adelantarán su apertura a las 7:00 de la mañana, con un aumento de frecuencia en los servicios Limache-Puerto y Alameda-Nos.

Junto con las medidas urbanas, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) pondrá a disposición de la ciudadanía 2.695 servicios especiales y gratuitos a lo largo del país, destinados a conectar zonas aisladas y rurales con sus respectivos centros de votación, detalló el ministro Juan Carlos Muñoz.

El secretario de Estado hizo un llamado a la planificación, ya que estos servicios operan bajo horarios "bien específicos" y en modalidades diversas. Detalló que existen servicios "lacustres" y "marítimos" en zonas extremas, poniendo como ejemplo el servicio que conecta la Isla Alejandro Selkirk con la Isla Robinson Crusoe en el Archipiélago Juan Fernández, o el servicio austral de Puerto Williams a Puerto Toro.

¿Cómo funcionará el comercio?

En cuanto a la implicancia laboral de la elección, la jornada del domingo 14 de diciembre es un feriado legal, aunque no irrenunciable.

El director del Trabajo subrogante, Pablo Zenteno, recordó que si bien malls y strip centers estarán cerrados —con el feriado comercial comenzando a las 21:00 horas del sábado y finalizando a las 06:00 horas del lunes—, otros tipos de comercio sí podrán operar.

Finalmente, la autoridad reiteró que los empleadores tienen la obligación de otorgar permisos remunerados para facilitar el voto. Específicamente, "los empleadores deben otorgar tres horas a dichos trabajadores para que puedan concurrir a votar", dijo Zenteno.

Con la instalación de las mesas a las 8:00 de la mañana y el cierre a las 6:00 de la tarde, la normativa busca asegurar el derecho a sufragio, esperando además que este proceso sea más expedito que los anteriores.

La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, adelantó en Cooperativa que, según sus estimaciones, los resultados de la segunda vuelta presidencial ya estarán más bien definidos cerca de las 20:00 horas del domingo.