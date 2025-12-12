Balotaje: Servel prevé que resultado se conozca antes de las 20:00 horas

La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, adelantó en Cooperativa que según sus estimaciones, los resultados de la segunda vuelta presidencial ya estarán más bien definidos cerca de las 20:00 horas del domingo.

"Si las mesas se instalan entre las 8:00 y las 10:00 horas, como está establecido en nuestra legislación, y los electores concurren a las urnas dentro del horario establecido, que es hasta las 18:00 horas, a partir de entonces comienza el escrutinio: el conteo de los votos y la transmisión de los datos hacia el Servel", recordó la autoridad en El Diario de Cooperativa.

En tal escenario, "como es una sola papeleta, ese conteo debiera ser bastante rápido, así que en la hora siguiente, o dos horas después del cierre de las mesas, ya debiéramos tener resultados preliminares con un porcentaje importante de los votos", aseveró.

Figueroea relevó que "el sistema de escrutinio que tenemos, donde desde cada mesa se elabora un acta, y desde cada local de votación se transmite esa información al Servel, permite que a medida que se vayan cerrando las mesas, podamos tener esa información".

"Así que yo creo que a las 19:00 horas vamos a tener unos primeros resultados, y a partir de esa hora, va a ser bastante rápido el tener un porcentaje mayor de votos contabilizados", reafirmó la dirigenta del Servel.

Lo definitivo de estos resultados, en tanto, "va a depender de la velocidad en que desde las mesas y locales de votación se vaya transmitiendo esta información al Servel", ratificó.

Finalmente, respecto del tiempo que tomará el sufragio, Figueroa aseguró que "como es una sola papeleta, va a ser bastante rápido (...) Pensamos que las personas se van a demorar alrededor de un minuto en ejercer su derecho a voto. Va a ser muy rápido".