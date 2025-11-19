"No me gustan los dichos clasistas": Jara se desmarcó de su asesor por comentario sobre los Parisi

En medio de los esfuerzos de la candidata por acercarse al electorado del Partido de la Gente (PDG), la campaña de segunda vuelta de Jeannette Jara (Unidad por Chile) se ha visto marcada en las últimas horas por la viralización de un antiguo video de Darío Quiroga, su principal asesor y encargado estratégico, en que analizó a Franco Parisi y lo planteó como un personaje de ultraderecha que, en su opinión, no tenía posibilidad de crecer.

En la pieza audiovisual, que data de abril pasado, el sociólogo cuestionó la autenticidad del PDG, calificando su puesta en escena como "muy chanta" y, posteriormente, deslizó comentarios de tono clasista en alusión a la hermana de su líder, Zandra Parisi, quien resultó electa diputada en los comicios del domingo.

"Se llama Zandra, pero con Z. No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío", dijo en ese entonces el militante comunista.

Consultada al respecto, Jara se desmarcó de los dichos de su colaborador, aunque precisó que el video correspondía a un período antiguo y que Quiroga ya había ofrecido disculpas a la diputada Parisi.

"Lo primero que les puedo decir es que jamás van a ver un video de esa naturaleza en mi caso. No es mi estilo, no soy una persona que trata así a los demás", afirmó la candidata.

"Y quiero decir algo más: a mí nunca me gustan los dichos clasistas porque generalmente son la grandes mayorías las que se ven afectadas. Y eso me incluye, porque en esta campaña también he vivido harto clasismo y es bien feo eso", sentenció.

A pesar de la fricción abierta por su jefe de campaña, el debate sobre si Jara debe asistir al programa "Bad Boys" de Franco Parisi se mantiene activo dentro de la coalición. La candidata manifestó que le "gustaría ir" para explicar sus propuestas, aunque la decisión final se mantiene supeditada a su agenda.

Esta posibilidad ha generado visiones contrapuestas: mientras la exprecandidata presidencial Carolina Tohá (PPD) advirtió públicamente que Parisi buscaría que "todos bailen a su ritmo", el diputado reelecto del PPD Jaime Araya, por el contrario, respaldó la idea, describiendo como un "acierto" asistir a un espacio ideal para hablarle a la ciudadanía sobre las "angustias que tienen fundamentalmente las familias de clase media."