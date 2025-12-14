Parisi: Se podría decir que los votos del PDG se fueron a Kast

El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, afirmó en Cooperativa que el triunfo de José Antonio Kast pudo deberse a que gran parte del 20% que él obtuvo en la primera vuelta se fue hacia el postulante del Partido Republicano.

Pese a que su colectividad apostó por no apoyar a ninguna de las cartas en el balotaje y llamó a votar nulo o en blanco, esta opción estuvo lejos de tener algún impacto, pues en total sumaron 7,07, apenas 3,33% más que en primera vuelta.

Por eso el economista estimó que "uno podría decir que los votos del PDG se fueron a Kast. Pero también lo importante es que hay un sentimiento anticomunista muy fuerte, un miedo muy grande a eso que representaba Jara".

Sobre el rol que tendrá su partido en el Gobierno que comenzará el 11 de marzo, planteó que "nos vemos como un partido que va a estar preocupado de los intereses de la gente. Nos interesan mucho los temas de seguridad como a Kast. Pero si se apunta a la rebaja a beneficios sociales nos vamos a oponer completamente".

También planteó acerca de su papel personal que "espero tener un rol más protagónico. Pero el PDG tiene 14 diputados en el Parlamento y hemos conjugado una fuerza política importante más allá de mi persona".

Y descartó tener algún mensaje para el Presidente electo: "No le daría ningún consejo a Kast. Es su momento, que lo disfrute. Ojalá que deje el vidrio protector. Que aproveche la oportunidad. Lo primero es apuntar a la gente. Hay que aplaudirlo. Lo llamé para felicitarlo, que es lo que corresponde".