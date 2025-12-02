PDG esconde cifra de participación en consulta online porque "los números son estratégicos"

Continúa la controversia por la definición interna del Partido de la Gente (PDG), la formación política que lidera Franco Parisi, que resolvió votar nulo o en blanco en la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre que enfrentará a la carta del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, y al abanderado de las derechas, José Antonio Kast.

En una consulta online celebrada el pasado domingo, el 78% de los militantes optó por votar nulo o en blanco, frente al 20% que se inclinó por el republicano y al 2% por la comunista.

No obstante, este proceso ha sido cuestionado debido a la falta de transparencia en la metodología, específicamente porque la directiva del PDG se ha negado a revelar el grado de participación que hubo en la votación digital.

El presidente del Partido de la Gente, Rodrigo Vattuone, justificó la reserva de los datos, señalando que los números son un factor estratégico para la colectividad.

"Esto es digital. Teníamos siempre un plan A, un plan B, un plan C. Se votaba con un link, los que condujeron esta votación fueron las directivas regionales, de tal manera de que los números para nosotros son estratégicos como partido, pero lo importante es la metodología", explicó el timonel, eludiendo la solicitud de la cifra de votantes.

Incluso dentro de la bancada de diputados del PDG se han levantado voces críticas, como la de Pamela Jiles, que sugieren la necesidad de transparentar la participación.

Vodanovic: Lo correcto sería que el PDG tomara una posición

La postura del Partido de la Gente fue criticada por el comando oficialista. La presidenta del Partido Socialista y jefa de campaña de Jara, la senadora Paulina Vodanovic, cuestionó la ambigüedad, señalando que un partido político debe tener una postura clara.

"Creo que lo correcto sería que tomaran una posición, porque finalmente los partidos políticos tenemos que estar para orientar a nuestros militantes y no dejar una opción abierta como es la del blanco, que creo que no es una orientación clara a la militancia", sostuvo la dirigenta.

A pesar de la polémica, en el comando de Kast indicaron estar tranquilos con la definición del PDG. El candidato ha manifestado que su estrategia se centra en ganarse los votos en la calle, cumpliendo con el consejo de Parisi.