RN dice que Nicolás y Cristián Monckeberg aún son opción para Providencia

El timonel de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, no descartó a Nicolás y Cristián Monckeberg como posibles candidatos para la alcaldía de Providencia, pese a que no fueron inscritos a primarias.

El exvocero Jaime Bellolio (UDI) aseguró esta semana en Cooperativa que es el candidato a suceder a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei. "La vía para resolver cuando hay más de una candidatura son las primarias, y a mí se me había desafiado a ello y yo fui y me inscribí. Sin embargo, no se inscribió nada más, con lo cual, yo doy por sentado que hay un consentimiento por parte de la coalición de que soy el candidato", dijo.

No obstante, el senador Galilea declaró que en Providencia "los distintos partidos del pacto decidimos no hacer primarias, así que no hubo ninguna primaria en la cual alguien tuviese que inscribirse. Jaime Bellolio ha presentado sus credenciales para dirigir la comuna, por supuesto que es un muy buen nombre, valorado en todo nuestro sector político. En RN hemos tenido conversaciones con Nicolás y Cristián Monckeberg, que también se han mostrado dispuestos a conversar esa posibilidad".

"Aquí lo que queremos es dar la mejor de las alternativas y que le haga sentido a la ciudadanía, a quienes viven en la comuna de Providencia", remarcó el parlamentario de oposición. "Puede ser Jaime Bellolio, por supuesto, puede ser Nicolás Monckeberg también, Cristián Monckeberg también", añadió.

"Estoy seguro de que entre los partidos vamos a tomar la mejor decisión para proponerle a quienes viven en Providencia una gran carta en el futuro", cerró.

En otra comuna donde tampoco inscribieron primarias fue en Santiago, donde se mantiene en suspenso el candidato de la oposición: si bien suena el excandidato presidencial Sebastián Sichel, éste condicionó su aspiración a que sea con la unidad del sector.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, indicó que "tiene que ver con la unidad de propósito, con la capacidad de levantar un solo hombre o una sola mujer en la comuna de Santiago, porque si no el pecado es demasiado grave, el riesgo o lo que está implícito es que continúe la administración del Partido Comunista en la comuna de Santiago y es por eso que hay que ponerse de acuerdo en un solo nombre".

"Si no es Sebastián Sichel, porque toma la decisión de no ser él o de no estar disponible para esto, tendremos que buscar al mejor hombre o mujer para este desafío. Generalmente son negociaciones que no se dan ni de cara a una declaración pública, pero son conversaciones que estamos teniendo y vamos a seguir teniendo", puntualizó el senador gremialista.